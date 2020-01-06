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Turismo

Conheça os 5 melhores destinos de férias para fazer fotos incríveis

Bali, Noronha, Capadócia? Qualquer um desses lugares vão render cliques incríveis

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 15:46
Patagônia argentina: um dos melhores destinos de férias para fazer fotos incríveis Crédito: Reprodução/Instagram
Com a chegada das férias de janeiro muitas pessoas procuram destinos para não apenas aproveitar os dias de folga como também ganhar muitas curtidas nas redes sociais, compartilhando fotos incríveis de lugares simplesmente deslumbrantes ao redor do mundo.

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Douglas Atina, vencedor de diversos prêmios internacionais e indicado ao Oscar da fotografia mundial, o Golden Lens, revela que o que não falta são destinos e lugares incríveis para fazer fotografias.

Confira as dicas do fotógrafo:

5 melhores destinos de férias para fazer fotos incríveis

Capadócia, Turquia

A perfeição da ilha de Bali é cinematográfica e por isso mesmo tantas obras foram de Hollywood foram filmadas por esse recanto de praias exuberantes, penhascos, áreas verdes. Além disso, muitos casais apaixonados escolhem a localidade para a lua de mel, em meio a praia de águas cristalinas e e um pôr do sol indescritível.
Caminhar entre as formações rochosas, descer os rios de caiaque, subir em um ponto mais alto para tirar fotos, ou fazer um passeio de helicóptero para observar tudo de cima serão experiências únicas e proporcionarão fotos incríveis com certeza.
O arquipélago de Fernando de Noronha é um dos mais disputados pontos turísticos do Brasil, mas nem por isso se tornou uma área banalizada. Com sua natureza intocada nas vastas áreas verdes e a transparência das águas em cada uma das praias, a região está entre as mais bonitas do planeta. Ele pertence ao Estado de Pernambuco
Com parte do seu território ainda intocado, lá é possível apreciar as suntuosas geleiras em passeios de barco e observar os pinguins. Mesmo que a maior parte da área seja inabitada e com a evidente atmosfera de aventura, a região conta com bons hotéis, ou seja, até para quem gosta de conforto e calmaria é uma boa ideia fazer uma visita a essa localidade. Suas fotos farão sucesso nas redes sociais com certeza
Localizada a aproximadamente 700 quilômetros de Istambul, a cidade conta, além do tradicionalíssimo passeios de balão , com enigmáticas cidades submersas, vales em regiões acidentadas e tantos exemplares do que há de mais perfeito no mundo natural.

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