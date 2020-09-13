Conheça a arquiteta que trocou os projetos pela vida de empresária

Guardo com carinho.

A carta escrita em 1993 para o meu pai, que já é falecido. Estava na casa dele e, quando fui mexer nas coisas, encontrei ela guardada. Está comigo até hoje.

O colar que era da minha avó. Ela me criou, morou na minha casa, e sempre estava com esse acessório. Guardei com muito carinho como recordação após o seu falecimento.

É representado pelo colete. Foi meu parceiro de várias corridas e meias maratonas, atividade que adoro praticar nas horas vagas. Guardo porque me traz boas lembranças.

O relógio. Através dele controlo toda a minha vida, verificando mensagens, os exercícios, as músicas. Pra mim, ele é imprescindível no dia a dia.

O desenho recebido de uma aluna do Instituto Ponte, agradecendo um evento que fizemos em prol da organização. Com ele, ajudamos a pagar o ano de estudo de 3 crianças.