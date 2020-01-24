Conheça 5 apps que facilitam a vida dos pais de primeira viagem

Tecnologias auxiliam na rotina de papais. Crédito: Freepik

Os brasileiros estão cada vez mais conectados. O tempo médio de uso do smartphone mais do que dobrou de 2015 para este ano. Além disso, estima-se que a população no Brasil utiliza cerca de 2 mil apps diferentes todos os dias - segundo pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box. Essas tecnologias, muitas vezes ajudam na rotina do usuário, seja para otimizar tempo ou para controlar a saúde.

No mercado, os apps que ajudam e orientam os pais de primeira viagem estão se destacando também. Há opções de aplicativos para acompanhar a gravidez - cuidados home-care, controle de medicações, sono e mamadas, além de outras funcionalidades para facilitar a vida dos papais.

Para colaborar com essa jornada, listamos 5 apps que facilitam a vida dos pais de primeira viagem e que podem ajudar com a rotina do novo bebê.

Baby Tracker - crescimento em tempo real

Pais de primeira viagem geralmente querem acompanhar todos os detalhes da gestação. Esse app possibilita que os pais acompanhem o crescimento do bebê. É possível cuidar e organizar a rotina de alimentação, troca de fraldas, dos hábitos de sono e do crescimento diário do bebê com essa ferramenta. O mais importante desse app é a possibilidade de guardar a informação em cópias na nuvem.

Fever Tracker - monitoramento da febre pelo app

Desenvolvido por médicos, a tecnologia facilita o acompanhamento da febre, ajudando os pais que estão aprendendo a lidar com o bebê. Pelo app dá para gravar informações como os primeiros sintomas, a temperatura corporal da criança e o horário da última medicação. É possível ainda enviar as informações ao pediatra. Está disponível para aparelhos Android, no Google Play.

Grabr - produtos importados sem altas taxas e com rápido prazo de entrega

Uma alternativa rápida e segura que está ajudando pais na hora de fazer o enxoval do bebê importado e à distância é o app Grabr - uma plataforma de compartilhamento de bagagem que possibilita o acesso a compra de produtos através de viajantes. Entre os itens de enxoval mais pedidos no aplicativo estão as roupinhas, os acessórios de carrinho e também a babá eletrônica. Um modelo deste aparelho com câmera no Brasil pode custar cerca de R$800 reais, já no exterior, o mesmo modelo custa em média $99 dólares.

Para utilizar a plataforma o comprador deverá criar um pedido no site com todas as descrições do produto desejado e link da loja no exterior onde o produto deverá ser comprado. Este pedido ficará disponível aos viajantes, e aquele que puder fazer a compra, entrará em contato com o comprador para acertar os detalhes - como a recompensa em dinheiro para o viajante. Disponível na Apple Store e Google Play. Gratuito.

Sleepy Sounds - tecnologia para acalmar

O Sleepy Sounds é um app que pode ajudar os pais a acalmarem seus bebês. Entre as opções, é possível escolher entre os modos canções de ninar, ruídos brancos, sons da natureza ou sua própria música. Além disso os pais podem personalizar os toques, escolhendo também o tempo de duração ou para tocar indefinidamente. Disponível na Apple Store e Google Play. Gratuito.

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