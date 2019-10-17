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Por profissional

Confira 5 dicas para adotar o estilo industrial em casa

Da planta à escolha das luminárias: saiba como conquistar essa estética na sua decoração

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 10:31

Publicado em 

17 out 2019 às 10:31
Quando os galpões e estúdios que antes abrigavam fábricas em Nova York foram transformados em apartamentos, entre as décadas de 50 e 70, a estética industrial invadiu os projetos residenciais. Marcado por espaços amplos e integrados, tijolos, concreto e tubulações aparentes, além de muita madeira e metal, esse estilo se tornou tendência e veio para ficar nos lares contemporâneos.
Como muitos dos elementos que caracterizam um projeto industrial se relacionam à estrutura, é preciso cuidado e orientação de um profissional antes de adotá-los em casa. O arquiteto Pietro Terlizzi, ensina como aderir à estética industrial em 5 passos:
Saiba como adotar o estilo industrial na decoração. Projeto: Pietro Terlizzi Arquitetura Crédito: Guilherme Pucci

A PLANTA

Ambientes integrados são característicos do estilo industrial e remetem à sua origem. “Uma planta integrada ajuda a valorizar esse tipo de projeto, pela continuidade dos conduítes aparentes, por exemplo, que migram de um cômodo para o outro”, explica Pietro. “Além disso, um estilo com tanta personalidade funciona melhor quando está em mais de um espaço da casa”, aconselha o arquiteto.
Saiba como adotar o estilo industrial na decoração. Projeto: Pietro Terlizzi Arquitetura Crédito: Guilherme Pucci

PAREDES E TETOS

Tijolos à vista e concreto aparente são materiais característicos da estética industrial. Mas antes de sair descascando teto, vigas e paredes, o morador precisa saber como a casa ou apartamento foi construído. “Se as pessoas desejam deixar à vista o ‘esqueleto’ da casa, é necessário verificar se a parede realmente é de tijolo maciço e se as estruturas são de concreto. Em caso positivo, pode-se raspar as superfícies até deixar os materiais aparentes”, ensina Pietro.
A segunda etapa é aplicar um produto impermeabilizante nas estruturas de concreto. Para os tijolinhos, o impermeabilizante não é obrigatório, mas recomenda-se usá-lo para proteger melhor os blocos, além da aplicação ser benéfica para a limpeza e minimizar o acúmulo de poeira.
Se as estruturas originais foram erguidas com outros componentes, é possível usar bricks, que são revestimentos que reproduzem a aparência dos tijolinhos, assim como texturas e porcelanatos que imitam o concreto e o cimento queimado.
Quem deseja dar um passo além e pretende retirar o forro de gesso, tanto para aumentar o pé direito quanto para revelar a estrutura de elétrica e hidráulica da construção, deve consultar um profissional. “É preciso avaliar as tubulações e dutos que passarão naquele ambiente e se eles podem ficar aparentes, de acordo com as soluções projetuais”, alerta o arquiteto.
Saiba como adotar o estilo industrial na decoração. Projeto: Pietro Terlizzi Arquitetura Crédito: Guilherme Pucci

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS

Quem quer aderir a um projeto industrial pode investir em sistemas aparentes para as novas instalações elétricas e hidráulicas. “Essa é uma das principais características dos projetos industriais, tanto quanto deixar à mostra estruturas e paredes de tijolo”, conta Pietro. Essas instalações exigem tipos específicos de conduítes e canos, que devem ser rígidos.
Saiba como adotar o estilo industrial na decoração. Projeto: Pietro Terlizzi Arquitetura Crédito: Guilherme Pucci

ESCADAS, PORTAS E JANELAS

O metal é outro material que caracteriza o estilo industrial e geralmente compõe escadas, esquadrias e vigas. Para a pintura desses elementos, a tinta mais indicada é a automotiva, com um sistema de pintura chamado eletrostático.
Saiba como adotar o estilo industrial na decoração. Projeto: Pietro Terlizzi Arquitetura Crédito: Guilherme Pucci

ILUMINAÇÃO

Para a escolha das luminárias não existe regra, pois um dos principais aspectos dos projetos industriais é a mistura de referências. “Porém, usamos muito spots, trilhos com spots, lâmpadas de filamento e pendentes aramados”, sugere Pietro

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