Com o tempo cada vez mais escasso, luxo é receber serviços em casa

A empresária Celina Lievori recebe em casa roupas e semijoias enviadas por Marina Helena. Meu ritmo de trabalho é intenso , diz Celina Crédito: Fernando Madeira

Tempo é algo precioso na vida da empresária Celina Lievori. Por isso, no dia a dia, ela se permite ter pequenos luxos, como não ter que enfrentar trânsito para comprar roupas e acessórios, fazer as unhas ou massagem. Sempre tive um ritmo de trabalho muito intenso. Durante sete anos trabalhei durante a semana no Rio de Janeiro e em São Paulo, não tinha tempo para nada. Foi assim que decidi me organizar pra receber alguns serviços na minha casa, conta.

Celina faz tudo em casa: massagem, aulas de inglês e informática, terapia, além de receber sacolas de roupas e acessórios. Como nunca gostei de ir às lojas, as lojistas começaram a deixar as sacolas de roupas no meu apartamento. Assim, provo e escolho o que gosto com calma, avisa.

Esse luxo de serviço tem nome: fashion delivery ou delivery de roupas. E ele está transformando o varejo de moda e a forma como lojistas e clientes se relacionam, com enormes vantagens para os dois lados: da diminuição dos custos operacionais à economia de tempo.

Pesquisas realizadas junto ao varejo de moda apontam que quando o consumidor leva a peça até o provador a probabilidade de a venda ser concretizada chega a 87%. Se o cliente receber em casa uma maleta de roupas com peças já selecionados - de acordo com tamanhos, cores e outras preferências informadas previamente - as chances de compra tendem a aumentar ainda mais.

É o que faz Marina Helena, que trabalha com semijoias e tem Celina como cliente. Preparo uma caixa lacrada e envio pelo motorista para a casa dela. E a senha da caixa é enviada pelo WhatsApp. Ela experimenta, fica com as escolhidas e devolve a caixa lacrada, explica Marina. Para ela, será cada vez mais comum esse tipo de serviço de luxo. O que eu mais tenho são clientes que recebem as peças em casa. O empreendedor que não faz isso está ficando para trás, porque hoje as pessoas não têm tempo.

Beleza em casa

Outra profissional que usufrui de um serviço de luxo é a nutricionista Letícia Matrak. Sempre que precisa, a maquiadora Andréia Santos Bicalho a atende em casa. Essa história começou há uns seis anos, quando comecei a fazer mais eventos e, às vezes, eles eram pela manhã, e os salões ainda estavam fechados. Precisava me maquiar às 7 horas, e não tinha salão aberto. Foi aí que a maquiadora começou a vir na minha casa, conta.

A maquiadora Andréia Bicalho sempre atende a nutricionista Letícia Matrak em seu apartamento. É uma comodidade de que faço questão". Crédito: Fernando Madeira

Ela, que conta com o serviço de três profissionais, que se revezam entre si, diz que essa é uma comodidade de que não abre mão. Maquiadora em casa é mais fácil porque já estou me arrumando, fazendo cabelo e tem muita comodidade. Já saio da minha casa pronta. Em algumas ocasiões também chamo o cabeleireiro para me arrumar. É muito mais prático, principalmente se for no começo do dia ou final da noite, diz Letícia.

A novidade nesse tipo de atendimento é que os profissionais andam cada vez mais comprometidos em levar à casa do cliente toda a estrutura necessária para reproduzir o ambiente dos salões de beleza. Os equipamentos, por exemplo, são todos pensados para oferecer um estúdio de beleza móvel.