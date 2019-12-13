Castelo digno de realeza é atração de ensaios fotográficos e casamentos no ES

Castelo em São Domingos do norte Crédito: Divulgação

Apesar da tecnologia presente no nosso cotidiano, alguns capixabas viajam no tempo através da arquitetura. Isso porque habitam diferentes castelos. E é em São Domingos do Norte, cidade há 189 quilômetros de Vitória, que em 2015 o organizador de eventos Mauro Dalmonte escolheu erguer a sua construção digna de realeza - com direito até a lago na entrada.

A nossa cidade é pequena, de interior, sem muitos atrativos, então pensei: porque não enriquecer a cidade e a cultura local com algo que fosse legal pra mim e pra todo mundo? Porque é muito gostoso morar aqui, e acho muito bacana ver as pessoas felizes na casa da gente, explica ele sobre sua motivação para começar a construção.

Castelo em São Domingos do norte Crédito: Divulgação

Mauro conta que viajou para o exterior, e lá foi onde viu diferentes castelos que depois guardou na memória, junto com a vontade de construir um só seu: Foi tudo da minha cabeça mesmo, eu que fiz a planta. Passei muitos dias, muitas horas - principalmente a noite e sozinho - nesse projeto, confidencia o rei do castelo de São Domingos do norte.

Apesar da pegada medieval, o castelo também agrega ao design o uso pela profissão do Mauro, que deixa a construção disponível para ensaios fotográficos, visitas, e até casamentos.

Castelo em São Domingos do norte Crédito: Divulgação

RELÍQUIAS CENTENÁRIAS

No interior do castelo encontra-se tudo o que uma casa precisa para funcionar, porém, os móveis são relíquias centenárias, sendo a maioria adquirida de fora do país. Mas, apesar das aparências, o cerimonialista afirma que é tudo fruto de muitos sonhos e trabalho duro: Eu tenho uma situação financeira muito difícil, eu trabalho muito e corro muito atrás dos meus sonhos, explica ele. Que finaliza: Não tenho nada de aparência de dono de castelo, eu sou muito tranquilo, e acredito que cada um é feliz da sua forma.