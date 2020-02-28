Capixaba deixa a sala de aula para fazer sucesso nas festas infantis

Foi a partir da elaboração das lembranças do aniversário de cinco anos de sua sobrinha, em 2010, que a professora Patricia Droeber viu a vida mudar de rota. Após oito anos atuando em sala de aula, ela resolveu investir nas habilidades manuais. Hoje, a capixaba é a responsável por fazer as lembrancinhas das principais comemorações infantis do Estado. Comecei a fazer as lembranças personalizadas para todos os tipos de eventos, mas logo me identifiquei com a temática infantil para chás de bebês, nascimentos, batizados, além da decoração de maternidade, conta. Encantada com o universo das festas, ela tem uma que foi inesquecível e que não é infantil. Foi o casamento da minha filha Julia. Elaborei desde o convite às lembranças do chá de lingerie e do casamento. Foram as últimas que elaborei. Desde então, me dedico exclusivamente às lembranças voltadas ao universo infantil, diz com orgulho.