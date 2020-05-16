Capixaba deixa a moda para fazer sucesso na gastronomia

Filha de uma professora aposentada e de um empresário de moda, Renata Consuelo Furlanetti, 39 anos, se apaixonou ainda cedo pelo mundo fashion. Trabalhei 20 anos com moda, nasci dentro de uma fábrica de jeans. Sempre amei todo o processo produtivo e de design. Tudo o que vivi foi de extrema importância e me fez ser a pessoa que sou hoje, conta ela, que é formada em Direito e Design de Moda. Depois de 11 anos em São Paulo - onde trabalhou numa empresa de jeanswear, viajou o mundo pesquisando moda e coordenava uma produção de quase 200 mil peças mensais - ela resolveu voltar para Vitória. Mas com um novo propósito. Tomei coragem e, nos últimos três anos em São Paulo, saí do meu emprego, comecei a fazer vários cursos e oferecer jantares na minha casa e a trabalhar como personal chef na casa das pessoas. Foi assim que descobriu uma nova profissão. Minha culinária é a do domingo em família com alguns toques sofisticados, mas sempre priorizando a comida de verdade feita em casa. E não é que essa guinada deu certo! Tanto que criou o Prét-à-Manger, um projeto no qual ela coloca o prato pra votação e o escolhido é preparado ao vivo durante lives no seu perfil no Instagram (@renataconsuelo). Depois de prontos, os que foram pré-reservados saem para entrega. O objetivo é mostrar o trabalho sendo feito com todo o carinho e inspirar as pessoas, conta ela, que adora estar rodeada de pessoas, mas segue em casa como todos nós.