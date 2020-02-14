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Abrindo o Baú

Capixaba comanda a principal feira do mármore e granito das Américas

A capixaba Flávia Milanez conta um pouco de sua trajetória

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 19:13
Depois de fazer estágio no Ministério Público e trabalhar por três anos na área jurídica do Sebrae/ES, Flávia Milanez decidiu trabalhar na empresa criada pela mãe, a Milanez & Milaneze. Hoje é ela quem comanda a Vitória Stone Fair, a principal feira do setor de rochas das Américas e que figura entre as 5 mais importantes do mundo. Sempre tive a área de eventos muito presente na minha vida pela referência dos meus pais. Ela conta que organizar uma feira é muito trabalhoso e exige um planejamento anual que precisa ser iniciado com bastante antecedência. Além disso, temos um calendário que conta com 5 eventos anuais, incluindo um de vinho realizado em Bento Gonçalves. Trabalhando muitas horas por dia, quando a feira acabar, além de descansar, ela quer viajar. Quero continuar viajando e conhecendo o mundo, diz rindo.

Guardo com carinho.

O remo é a atividade física que conheci no ano passado e que foi uma grata surpresa. Adoro praticar.
O colar que comprei quando estive no Vaticano. Ele me faz lembrar que Deus está sempre com a gente e que com o tempo as coisas se ajeitam.
Costumo trazer uma lembrança de cada viagem que vou. Esses objetos representam algumas delas. O buda, em especial, é de uma viagem à Hong Kong. Tive oportunidade de ir a um templo e achei muito interessante.
A placa que minha mãe recebeu durante as comemorações de 30 anos da feira. Ela dividiu essa homenagem comigo, o que me marcou muito.
A cidadania italiana que consegui no ano passado. Tenho uma relação muito próxima com o país, além da honra de representar a empresa, que hoje é italiana, no Brasil.

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