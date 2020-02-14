Capixaba comanda a principal feira do mármore e granito das Américas

Depois de fazer estágio no Ministério Público e trabalhar por três anos na área jurídica do Sebrae/ES, Flávia Milanez decidiu trabalhar na empresa criada pela mãe, a Milanez & Milaneze. Hoje é ela quem comanda a Vitória Stone Fair, a principal feira do setor de rochas das Américas e que figura entre as 5 mais importantes do mundo. Sempre tive a área de eventos muito presente na minha vida pela referência dos meus pais. Ela conta que organizar uma feira é muito trabalhoso e exige um planejamento anual que precisa ser iniciado com bastante antecedência. Além disso, temos um calendário que conta com 5 eventos anuais, incluindo um de vinho realizado em Bento Gonçalves. Trabalhando muitas horas por dia, quando a feira acabar, além de descansar, ela quer viajar. Quero continuar viajando e conhecendo o mundo, diz rindo.