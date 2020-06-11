Aprenda a fazer um presente para o seu namorado

O amor está no ar! E não haverá pandemia que impeça os casais apaixonados de curtir juntos - mesmo separados - e se presentearem. Sim, aos poucos as portas do comércio estão reabrindo, mas ainda é preciso ter muito cuidado no momento de ir às compras. O número de pessoas infectadas pela Covid-19 só aumenta no país e embora seja muito importante valorizar e consumir dos pequenos empreendedores locais, o recomendável é ainda preferir as compras online.