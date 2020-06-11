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Como Faz

Aprenda a fazer um presente para o seu namorado

Além de barato, investir no 'do it yorself', ou faça você mesmo, passa uma ideia de cuidado em fazer algo afetivo e personalizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 13:18

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 13:18

Namorados
Uma caixa com várias surpresas pode ser o melhor presente Crédito: Shutterstock
O amor está no ar! E não haverá pandemia que impeça os casais apaixonados de curtir juntos - mesmo separados - e se presentearem. Sim, aos poucos as portas do comércio estão reabrindo, mas ainda é preciso ter muito cuidado no momento de ir às  compras. O número de pessoas infectadas pela Covid-19 só aumenta no país e embora seja muito importante valorizar e consumir dos pequenos  empreendedores locais, o recomendável  é ainda preferir as compras online.
Agora se você prefere algo afeivo ou personalizado, pode  colocar a mão na massa, usar como referências a história de vocês, abusar de guloseimas... Enfim, o céu é o limite. No quadro "Como Faz?" dessa semana, você vai aprender a fazer um presente afetivo para o  seu amor, mesmo que não tenha habilidades manuais - porque é bem fácil. Confira!  

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