Após pedir demissão, capixaba faz sucesso no Brasil com seus biquínis

Foi no verão de 2017, após pedir demissão de seu emprego, que Roselene Cardoso, 23 anos, criou a Pynappel, marca que faz sucesso em todo o Brasil. Meu marido tinha acabado de fazer um curso de empreendedorismo oferecido pela Prefeitura, teria uma formatura e eu não tinha roupa para ir. Decidi aprender a costurar com a minha sogra, comprei o tecido bem baratinho e fiz a roupa, que não ficou boa. Mas não desisti. Logo depois Rose decidiu aprender a fazer biquínis e começou uma parceria com uma blogueira do Ceará. Depois disso nunca mais parei de vender biquínis. Hoje temos mais de 50 mil seguidores orgânicos e comecei tudo com R$ 10. A marca deslanchou, mas nunca perdeu o propósito de fazer biquínis para todas as mulheres, para que elas se aceitem e se sintam bem com o seu próprio corpo. Às vezes acontece até venda internacional, diz. Rose acredita que o povo preto está investindo cada vez mais no mundo do empreendedorismo. Ainda mais as jovens mulheres pretas que, assim como eu, estão com o seu próprio negócio. São trabalhos incríveis que geralmente tem uma história linda nos bastidores, e vê-las crescendo e tomando cada vez mais espaços e fantástico, diz ela que sonha em ter uma loja em cada estado do Brasil.