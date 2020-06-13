Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abrindo o Baú

Após pedir demissão, capixaba faz sucesso no Brasil com seus biquínis

Roselene Cardoso, 23 anos, criou a marca Pynappel. Mesmo com o sucesso a marca nunca perdeu o propósito de fazer biquínis para todas as mulheres, para que elas se aceitem e se sintam bem com o seu próprio corpo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 08:01

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 08:01

Roselene Cardoso, 23 anos, criou a Pynapple, marca que faz sucesso em todo o Brasil
Roselene Cardoso, 23 anos, criou a Pynapple, marca que faz sucesso em todo o Brasil Crédito: Divulgação
Foi no verão de 2017, após pedir demissão de seu emprego, que Roselene Cardoso, 23 anos, criou a Pynappel, marca que faz sucesso em todo o Brasil. Meu marido tinha acabado de fazer um curso de empreendedorismo oferecido pela Prefeitura, teria uma formatura e eu não tinha roupa para ir. Decidi aprender a costurar com a minha sogra, comprei o tecido bem baratinho e fiz a roupa, que não ficou boa. Mas não desisti. Logo depois Rose decidiu aprender a fazer biquínis e começou uma parceria com uma blogueira do Ceará. Depois disso nunca mais parei de vender biquínis. Hoje temos mais de 50 mil seguidores orgânicos e comecei tudo com R$ 10. A marca deslanchou, mas nunca perdeu o propósito de fazer biquínis para todas as mulheres, para que elas se aceitem e se sintam bem com o seu próprio corpo. Às vezes acontece até venda internacional, diz. Rose acredita que o povo preto está investindo cada vez mais no mundo do empreendedorismo. Ainda mais as jovens mulheres pretas que, assim como eu, estão com o seu próprio negócio. São trabalhos incríveis que geralmente tem uma história linda nos bastidores, e vê-las crescendo e tomando cada vez mais espaços e fantástico, diz ela que sonha em ter uma loja em cada estado do Brasil.

Eu amo.

A tesoura foi minha companheira nas primeiras peças. O trabalho era todo manual, eu cortava peça por peça na mão.
A primeira roupa que minha filha usou ao nascer. Essa vou levar para toda a vida.
Essa calça eu amo muito. Comprei em um bazar por R$ 1 e a usei diversas vezes para entregar as peças que fazia no início da minha marca. Não uso mais pra não gastar.
O que colar ganhei da minha amiga, que me deu a ideia de fazer biquínis. Ele veio de Porto Seguro, na Bahia. Guardo com muito amor.
Esse é o modelo que consagrou a Pynappel. Foi o segundo que fiz no início de 2017, e hoje é o nosso campeão de vendas. É simplesmente maravilhoso.
A primeira foto com o meu marido. Foi feita em 2013, no meu aniversário de 17 anos. Nesse dia ele pediu minha mão em namoro aos meus pais.

Veja Também

Anitta faz ensaio à distância usando maiô feito por estilista do ES

A luz do sol pode matar o coronavírus?

Como alguns famosos, capixabas se "montam" pra ficar em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados