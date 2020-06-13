Após pedir demissão, capixaba faz sucesso no Brasil com seus biquínis

Foi no verão de 2017, após pedir demissão de seu emprego, que Roselene Cardoso, 23 anos, criou a Pynappel, marca que faz sucesso em todo o Brasil. Meu marido tinha acabado de fazer um curso de empreendedorismo oferecido pela Prefeitura, teria uma formatura e eu não tinha roupa para ir. Decidi aprender a costurar com a minha sogra, comprei o tecido bem baratinho e fiz a roupa, que não ficou boa. Mas não desisti. Logo depois Rose decidiu aprender a fazer biquínis e começou uma parceria com uma blogueira do Ceará. Depois disso nunca mais parei de vender biquínis. Hoje temos mais de 50 mil seguidores orgânicos e comecei tudo com R$ 10. A marca deslanchou, mas nunca perdeu o propósito de fazer biquínis para todas as mulheres, para que elas se aceitem e se sintam bem com o seu próprio corpo. Às vezes acontece até venda internacional, diz. Rose acredita que o povo preto está investindo cada vez mais no mundo do empreendedorismo. Ainda mais as jovens mulheres pretas que, assim como eu, estão com o seu próprio negócio. São trabalhos incríveis que geralmente tem uma história linda nos bastidores, e vê-las crescendo e tomando cada vez mais espaços e fantástico, diz ela que sonha em ter uma loja em cada estado do Brasil.
Eu amo.
A tesoura foi minha companheira nas primeiras peças. O trabalho era todo manual, eu cortava peça por peça na mão.
A primeira roupa que minha filha usou ao nascer. Essa vou levar para toda a vida.
Essa calça eu amo muito. Comprei em um bazar por R$ 1 e a usei diversas vezes para entregar as peças que fazia no início da minha marca. Não uso mais pra não gastar.
O que colar ganhei da minha amiga, que me deu a ideia de fazer biquínis. Ele veio de Porto Seguro, na Bahia. Guardo com muito amor.
Esse é o modelo que consagrou a Pynappel. Foi o segundo que fiz no início de 2017, e hoje é o nosso campeão de vendas. É simplesmente maravilhoso.
A primeira foto com o meu marido. Foi feita em 2013, no meu aniversário de 17 anos. Nesse dia ele pediu minha mão em namoro aos meus pais.