Abrindo o Baú: Kaiky Plaster é o relações públicas da cidade

Kaiky Plaster é dono de uma agenda poderosa. Não é por menos. Aos 33 anos, ele é o profissional responsável por organizar a lista de convidados das festas e eventos mais vips da cidade. Depois de 5 anos numa empresa de dermocosméticos, fui para São Paulo e fiz um curso de especialização em marketing no mercado de luxo. Voltei e percebi que Vitória tinha muito potencial, por isso criei uma agência de comunicação com expertise em experiência e relacionamento, conta. Após algumas ações, está semana ele realiza seu primeiro grande evento: um halloween que promete parar Vitória. A minha ideia é que essa festa entre pro calendário dos eventos da Ilha. Uma festa temática, que brinca com o lúdico, pensamos em cada detalhe. Apaixonado por viagens, pela Bahia e pelo Carnaval, ele revela seu grande sonho. Fazer um camarote no Carnaval de Vitória é meu projeto mais audacioso. Aguarde, pois de festa ele entende.