Abrindo o Baú: Kaiky Plaster é o relações públicas da cidade

Kaiky Plaster é dono de uma agenda poderosa. Não é por menos. Aos 33 anos, ele é o profissional responsável por organizar a lista de convidados das festas e eventos mais vips da cidade. Depois de 5 anos numa empresa de dermocosméticos, fui para São Paulo e fiz um curso de especialização em marketing no mercado de luxo. Voltei e percebi que Vitória tinha muito potencial, por isso criei uma agência de comunicação com expertise em experiência e relacionamento, conta. Após algumas ações, está semana ele realiza seu primeiro grande evento: um halloween que promete parar Vitória. A minha ideia é que essa festa entre pro calendário dos eventos da Ilha. Uma festa temática, que brinca com o lúdico, pensamos em cada detalhe. Apaixonado por viagens, pela Bahia e pelo Carnaval, ele revela seu grande sonho. Fazer um camarote no Carnaval de Vitória é meu projeto mais audacioso. Aguarde, pois de festa ele entende.
Presente inesquecível.
O São Judas Tadeu que era da minha avó, que sempre foi muito devota. Ganhei essa imagem dela. Fica num altar no meu quarto. É muito especial.
O livro de Fernão Capelo Gaivota. Meu pai deu pra minha mãe quando eles ainda namoravam. Tem uma dedicatória linda que fala de amor e liberdade, sentimentos muito fortes para mim.
A minha mala. Amo viajar, e ela simboliza minha bagagem de vida. Sempre volto cheio de lembranças que jamais serão esquecidas. Quero ficar velhinho, fechar os olhos e sentir a emoção que vivi naqueles lugares por onde estive.
As fitas do Senhor do Bonfim. Tenho uma relação especial com a Bahia, Estado onde cresci. Sou louco pelo Carnaval e sua energia, que me remete a uma frase que gosto muito : vá o mais longe que puder, porém nunca se esqueça de onde veio.
O prato pintado à mão comprado na Costa Amalfitana durante um verão europeu. Ele representa uma outra grande paixão, que é a gastronomia.
Sempre quando estou viajando procuro pelos ímãs. E quando olho para minha geladeira lembro que falta algum lugar para conhecer.
A moeda de prata do Brasil império que ganhei da avó de uma amiga, que tem vários netos. Ela me deu escondido e pediu para guardar como amuleto. Representa amigos que acabam virando família.