A Hora do Furacão: veja como é a rotina de Gizelly no seu atual apê

No episódio anterior de A hora do furacão: a reforma, quadro de Gizelly Bicalho no AgTV que vai ao ar todos os sábados na TV Gazeta, a ex-sister mostrou o projeto de vários cômodos, deu a primeira marretada da obra e compartilhou com os fãs como vai ficar o novo apê.
Já no último sábado (18), depois de muita ansiedade e com toda a papelada certa para o início real da quebradeira, Gi recebeu a notícia que a obra só começaria na próxima semana. Enquanto nós e ela aguardamos ansiosos pela transformação do imóvel, o episódio mostrou um pouquinho da rotina do Furacão em seu atual apê. É um mix de ansiedade, porque minha vontade é ir correndo logo pra casa nova, comentou Gizelly.
"Acho que nunca na minha vida eu passei tanto tempo dentro de casa. Tudo que eu fazia na rua agora eu faço em casa"
Com vários eletrodomésticos dando problema por conta de problemas com eletricidade, a ex-sister contou estar descobrindo agora esse universo que envolve obras e manutenção por conta do tempo em casa. Acho que nunca na minha vida eu passei tanto tempo dentro de casa. Tudo que eu fazia na rua agora eu faço em casa, disse.
E mesmo em quarentena, a rotina da ex-sister é bem agitada, entre stories, produção de conteúdos e lives, ela ainda arranja um tempinho pra se exercitar. Faço meu próprio almoço, arrumo a cozinha, lavo a roupa, listou ela.
Gizelly também mostrou que o apartamento atual está ficando apertadinho, o sofá, por exemplo, já não tem mais espaço pra sentar. Isso aqui é tudo doação, são coisas que não uso mais, mas tem muita gente que precisa. Aí meu sofá está ocupado, mostrou Gi.
A musa também mostrou sua academia e seu estúdio, compostos apenas por uma bicicleta elétrica e uma luz estilo ring light, respectivamente. Essa aqui é minha companheira de todos os dias, é onde faço meu treino, brincou ela ao subir na bicicleta.
Por fim, a ex-sister mostrou o local onde trabalha com as atividades ligadas à advocacia. Confira todos os detalhes desse episódio no globoplay ou lá no nosso Instagram (@sigaag). O que será que vem por aí na próxima semana, hein?