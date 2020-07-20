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Terceiro episódio

A Hora do Furacão: veja como é a rotina de Gizelly no seu atual apê

Mesmo com todas as questões burocráticas resolvidas para o início da obra, o momento é de segurar a ansiedade, pois o real quebra-quebra ainda está por vim. Por isso, Gigi Furacão nos mostrou um pouco da sua rotina - e perrengues - no seu atual apartamento

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 15:21
Gizelly Bicalho em
Gizelly Bicalho contou como são os dias no atual apartamento e falou sobre a ansiedade em relação a nova obra. Crédito: Reprodução TV Gazeta / Globo
No episódio anterior de A hora do furacão: a reforma, quadro de Gizelly Bicalho no AgTV que vai ao ar todos os sábados na TV Gazeta, a ex-sister mostrou o projeto de vários cômodos, deu a primeira marretada da obra e compartilhou com os fãs como vai ficar o novo apê.
Já no último sábado (18), depois de muita ansiedade e com toda a papelada certa para o início real da quebradeira, Gi recebeu a notícia que a obra só começaria na próxima semana. Enquanto nós e ela aguardamos ansiosos pela transformação do imóvel, o episódio mostrou um pouquinho da rotina do Furacão em seu atual apê. É um mix de ansiedade, porque minha vontade é ir correndo logo pra casa nova, comentou Gizelly.
Gizelly Bicalho em
A ex-sister se divide entre a carreira de advogada e a de influenciadora digital. Crédito: Reprodução TV Gazeta / Globo
"Acho que nunca na minha vida eu passei tanto tempo dentro de casa. Tudo que eu fazia na rua agora eu faço em casa"
Gizelly Bicalho - Ex-bbb
Com vários eletrodomésticos dando problema por conta de problemas com eletricidade, a ex-sister contou estar descobrindo agora esse universo que envolve obras e manutenção por conta do tempo em casa. Acho que nunca na minha vida eu passei tanto tempo dentro de casa. Tudo que eu fazia na rua agora eu faço em casa, disse.
E mesmo em quarentena, a rotina da ex-sister é bem agitada, entre stories, produção de conteúdos e lives, ela ainda arranja um tempinho pra se exercitar. Faço meu próprio almoço, arrumo a cozinha, lavo a roupa, listou ela.
Gizelly Bicalho em
"Lado a lado: aqui é meu estúdio e aqui minha academia", brincou Gizelly. Crédito: Reprodução Tv Gazeta / Globo
Gizelly também mostrou que o apartamento atual está ficando apertadinho, o sofá, por exemplo, já não tem mais espaço pra sentar. Isso aqui é tudo doação, são coisas que não uso mais, mas tem muita gente que precisa. Aí meu sofá está ocupado, mostrou Gi.
A musa também mostrou sua academia e seu estúdio, compostos apenas por uma bicicleta elétrica e uma luz estilo ring light, respectivamente. Essa aqui é minha companheira de todos os dias, é onde faço meu treino, brincou ela ao subir na bicicleta.
Por fim, a ex-sister mostrou o local onde trabalha com as atividades ligadas à advocacia. Confira todos os detalhes desse episódio no globoplay ou lá no nosso Instagram (@sigaag). O que será que vem por aí na próxima semana, hein?

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