A casa da Barbie é real e poderá ser alugada por aplicativo

Quatro pessoas poderão se hospedar por duas noites no espaço em Los Angeles; Saiba como

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 08:52 - Atualizado há 6 anos

A casa da Barbie, em Malibu Crédito: Divulgação @airbnb

Se você é fã ou não, aposto que já ouviu falar - ou foi louco pra ter - a casa da Barbie. E agora, para comemorar os 60 anos da boneca, o Airbnb, site de aluguel de casas por temporada, decidiu disponibilizar uma estadia em uma reprodução em tamanho real da casa da própria casa da Barbie em Malibu.

Segundo informações da Glamour, um fã poderá alugar a casa por duas noites - de domingo, 27 de outubro, a terça-feira, 29 de outubro - por US$ 60 por noite (cerca de 250 reais), com espaço para mais três pessoas. A partir das 15h (horário de Brasília) do próximo dia 23 de outubro, a chamada "Casa dos Sonhos da Barbie", poderá ser alugada no site da marca.

A mansão estará localizada em Malibu, com vista para o Oceano Pacífico. O local possui dois quartos e dois banheiros, cinema, quadra de esportes, área de meditação, cozinha equipada, piscina infinita e um closet repleto de roupas da Barbie em tamanho real dos últimos 60 anos (incluindo os uniformes das carreiras da Barbie, de astronauta a bombeiro).

