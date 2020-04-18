A capixaba que faz sucesso criando arranjos florais

A paixão pelas plantas levou a advogada Flávia Costa Lovatto, 34 anos, a se tornar uma designer floral de mão cheia. Dividida entre as duas profissões, ela cria arranjos que enfeitam casas e lojas da cidade com uma característica única. A minha marca registrada é a mistura e a harmonia das cores, conta. Moradora de Vila Velha, Flávia começou nessa área por incentivo de duas amigas. Fui fazendo arranjos para amigas e para minha casa. Até que um dia, uma designer de joias pediu um arranjo para o ateliê dela. Neste dia me tornei uma designer floral. E não parou mais. Desde o ano passado, quando lançou a Florela, suas criações - quase sempre usando lírios e orquídeas - chamam a atenção. A capixaba conta que sempre gostou de pesquisar sobre o assunto, além de observar o comportamento das plantas que tem em casa. Quero poder levar cores para casa das pessoas. Quem costuma ter flores na residência sabe a energia que elas têm e como podem modificar qualquer ambiente.