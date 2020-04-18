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Abrindo o baú

A capixaba que faz sucesso criando arranjos florais

Flávia Lovatto usa em suas criações quase sempre lírios e orquídeas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 09:01

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 09:01

Flávia Lovatto
Flávia Lovatto Crédito: Divulgação
A paixão pelas plantas levou a advogada Flávia Costa Lovatto, 34 anos, a se tornar uma designer floral de mão cheia. Dividida entre as duas profissões, ela cria arranjos que enfeitam casas e lojas da cidade com uma característica única. A minha marca registrada é a mistura e a harmonia das cores, conta. Moradora de Vila Velha, Flávia começou nessa área por incentivo de duas amigas. Fui fazendo arranjos para amigas e para minha casa. Até que um dia, uma designer de joias pediu um arranjo para o ateliê dela. Neste dia me tornei uma designer floral. E não parou mais. Desde o ano passado, quando lançou a Florela, suas criações - quase sempre usando lírios e orquídeas - chamam a atenção. A capixaba conta que sempre gostou de pesquisar sobre o assunto, além de observar o comportamento das plantas que tem em casa. Quero poder levar cores para casa das pessoas. Quem costuma ter flores na residência sabe a energia que elas têm e como podem modificar qualquer ambiente.

Minha história.

As pedras que vieram do Deserto do Atacama e que representam uma superação. Tenho muito medo de avião e o Atacama foi um dos pouquíssimos lugares do mundo que tinha vontade de ir. Consegui realizar esse sonho e controlar o meu nervoso.
O meu anel de noivado. Ele era do meu avô paterno que não cheguei a conhecer. Minha avó deu de presente para o meu marido me pedir em casamento. A designer Carol Neves mudou a peça e criou um anel de noivado cheio de significados.
As minhas ferramentas de trabalho. Comecei com uma tesoura de cozinha que quebrou. A medida que fui aprendendo, adquiri o material certo pro trabalho com as flores.
A samambaia, popularmente chama da de chifre-de-veado. Não dou, não troco e não vendo. Inclusive já recebi proposta pra vender. Ela foi presente da minha sogra e só tinha duas folhas quando ganhei. Adoro!
O quadro foi presente de casamento da minha avó e tá na casa dela ainda. Ela tem essa peça desde que eu sou criança e sempre achei linda. Hoje entendo que as flores e as cores são as minhas preferidas.
As coxinhas representam muito pra mim. Mostram que começar de baixo não é vergonha e que qualquer um pode crescer e ser o que quiser. r. Hoje, minha família tem uma fábrica de salgados artesanais, mas minha mãe começou vendendo empadinha na praia depois de ter passado por um problema financeiro muito grande.

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