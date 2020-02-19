5 aplicativos que prometem te ajudar na época de folia

antes mesmo do feriado e cada vez mais as pessoas procuram comodidade e praticidade na hora de se planejar. Seja para curtir os bloquinhos, descansar ou viajar, os aplicativos trazem de maneira rápida opções e soluções para todo tipo de folia. Confira abaixo uma lista com seis apps que podem te ajudar no feriado mais esperado do ano: