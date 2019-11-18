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Leonel Ximenes

Reunião misteriosa movimenta Alto-Comando da PM nesta segunda

Pauta não foi revelada, mas fala-se até em mudança no  Comando-Geral da corporação

Públicado em 

17 nov 2019 às 21:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Comandante-geral da PM, o coronel Barreto retorna das férias nesta segunda Crédito: Secom
Uma reunião misteriosa e extemporânea foi convocada para esta segunda-feira (18), às 10h, no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, e vai contar com a presença dos coronéis da PM, oficiais com a mais alta patente da corporação e que têm a responsabilidade de ditar os rumos dos praças e dos demais oficiais.
A pauta ainda é mantida em segredo, mas ventila-se uma possível mudança no Alto-Comando da Polícia Militar. Fontes consultadas pela coluna na noite deste domingo (17) confirmaram que haverá a reunião, mas ainda não quiseram se pronunciar sobre o que será abordado.
Conforme a coluna já havia publicado, as férias do comandante-geral da PM, coronel Barreto, tem duração prevista até esta segunda-feira (18). A ausência dele foi notada durante a entrega das medalhas do Mérito da Casa Militar e Ordem da Harpia, da Secretaria da Casa Militar, no último dia 8 de novembro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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