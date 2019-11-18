Reunião misteriosa movimenta Alto-Comando da PM nesta segunda

Comandante-geral da PM, o coronel Barreto retorna das férias nesta segunda Crédito: Secom

Uma reunião misteriosa e extemporânea foi convocada para esta segunda-feira (18), às 10h, no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, e vai contar com a presença dos coronéis da PM, oficiais com a mais alta patente da corporação e que têm a responsabilidade de ditar os rumos dos praças e dos demais oficiais.

A pauta ainda é mantida em segredo, mas ventila-se uma possível mudança no Alto-Comando da Polícia Militar. Fontes consultadas pela coluna na noite deste domingo (17) confirmaram que haverá a reunião, mas ainda não quiseram se pronunciar sobre o que será abordado.

Conforme a coluna já havia publicado, as férias do comandante-geral da PM, coronel Barreto, tem duração prevista até esta segunda-feira (18). A ausência dele foi notada durante a entrega das medalhas do Mérito da Casa Militar e Ordem da Harpia, da Secretaria da Casa Militar, no último dia 8 de novembro.