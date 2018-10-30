Reter talentos é uma questão de sobrevivência

Há um movimento cada vez maior em busca de lugares que ofereçam outros benefícios além de um bom salário Crédito: Pixabay

Idalberto Moro*

A discussão sobre a reforma trabalhista (muito bem-vinda, aliás) esconde um movimento de mercado que segue seu fluxo naturalmente, se autorregulando e mudando a realidade da relação entre quem contrata e quem é contratado. E isso está acontecendo na frente de todos nós. Só não vê quem não quer.

Salário e benefícios – vale alimentação, plano de saúde e etc – são alguns dos itens na escolha do profissional pelo lugar onde vai trabalhar. Em 20 anos de mercado, vejo cada vez mais as pessoas procurando lugares que ofereçam qualidade de vida (dentro e fora do trabalho), possibilidade de ascensão, oportunidade de capacitação e qualificação, ambiente favorável e uma série de outras coisas que pouco tem a ver com remuneração.

Não se nega a importância da boa remuneração para captar e reter bons talentos. Se alguém te perguntasse agora: o que importa na escolha de um trabalho ou emprego? Provavelmente a resposta seria um bom salário e benefícios. É inevitável, afinal, trabalhamos para ganhar dinheiro e adquirir bens, realizar sonhos e tudo o que ele nos permite conquistar.

Essa é uma resposta imediata e até compreensível. Mas, como disse, vejo que há um movimento cada vez maior em busca de lugares que ofereçam outros benefícios além de um bom salário. Afinal, passamos muito tempo num lugar convivendo com um grupo de pessoas que, se não há afinidade e bem-estar, não há salário que pague. As organizações que ainda não enxergaram este movimento estão correndo um sério risco de perder peças importantes do seu time para a concorrência, que já está de olho nessa corrente.

Quem tem os melhores colaboradores e consegue mantê-los motivados, envolvidos e engajados está muito mais apto a sobreviver às crises e nadar mais rápido nas águas favoráveis das oportunidades. Investir para contratar bem e reter talentos é cada vez mais decisivo para o sucesso de uma organização. Aliás, mais do que ser referência e desejado por clientes, as empresas precisam ser desejadas por bons profissionais. Criar esse ambiente de bom lugar para se trabalhar é fundamental.

Existe outra opção. Atrair candidatos com altos salários, contratar e manter sua motivação ancorada em cifrões e torcer para que ele não se sinta atraído por opções que oferecem um salário um pouco menor, mas com benefícios intangíveis que podem fazer a diferença. Qual escolha a sua empresa faz?

*É empresário do segmento de importação e distribuição e presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades)