Mundo ESG no Papo Residência: ouça agora o episódio de estreia

Está no ar o primeiro episódio de "Mundo ESG: o que muda pra você", a segunda temporada do podcast "Papo Residência". Nesta estreia, Beatriz Heleodoro e Lívia Bonatto já "abrem os trabalhos" abordando pessoas. Especialistas? Não. Os frequentadores de uma feira orgânica. "Você sabe o que é ESG?", foi a pergunta feita pelas residentes. Para a maioria, o conceito ainda é uma incógnita.
Mas, na bolha do mercado corporativo, Environmental (Ambiental), Social e Governance (Governança) ditam condutas que impactam a vida de todos nós. Pablo Vieira, Mariana Arrivabene e João Bosco, profissionais ligados à sustentabilidade, trazem informações e dados, e o pessoal da feira destaca suas percepções.
OUÇA AGORA O EP #1: "O ABECÊ DO ESG: O DESAFIO É FURAR A BOLHA"
Papo Residência também está disponível no Spotify, no Google Podcast, na Deezer e na Amazon Music. "Mundo ESG" terá cinco episódios no total.