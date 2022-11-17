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Mundo ESG no Papo Residência: ouça agora o episódio de estreia

Podcast do Curso de Residência chega à sua segunda temporada. Para "abrir os trabalhos", o destaque da nova série é "O abecê do ESG: o desafio é furar a bolha". Dê o play
Curso de Residência

Curso de Residência

Publicado em 

17 nov 2022 às 10:09

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 10:09

Lívia Bonatto e Beatriz Heleodoro, apresentadoras de primeiro episódio de
Lívia Bonatto e Beatriz Heleodoro comandam o primeiro episódio da nova temporada do Papo Residência Crédito: Divulgação
Está no ar o primeiro episódio de "Mundo ESG: o que muda pra você", a segunda temporada do podcast "Papo Residência". Nesta estreia, Beatriz Heleodoro e Lívia Bonatto   já "abrem os trabalhos" abordando pessoas. Especialistas? Não. Os frequentadores de uma feira orgânica. "Você sabe o que é ESG?", foi a pergunta feita pelas residentes. Para a maioria, o conceito ainda é uma incógnita.
Mas, na bolha do mercado corporativo, Environmental (Ambiental), Social e Governance (Governança) ditam condutas que impactam a vida de todos nós. Pablo Vieira, Mariana Arrivabene e João Bosco, profissionais ligados à sustentabilidade, trazem informações e dados, e o pessoal da feira destaca suas percepções.

OUÇA AGORA O EP #1: "O ABECÊ DO ESG: O DESAFIO É FURAR A BOLHA" 

Papo Residência também está disponível no Spotify, no Google Podcast, na Deezer e na Amazon Music. "Mundo ESG" terá cinco episódios no total.

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