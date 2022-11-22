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ESG: governança faz a chamada no 4° episódio do podcast da Residência

Você não aguenta mais ser importunado pelos insistentes contatos do telemarketing? Pois isso tem tudo a ver com o assunto abordado neste capítulo. Ouça e entenda

Publicado em 

22 nov 2022 às 08:19

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 08:19

Nara Rozado e Atílio Esperandio apresentam o quarto episódio de
Nara Rozado e Atílio Esperandio apresentam o quarto episódio de "Mundo ESG: o que muda pra você" Crédito: Divulgação
Piriririm, piriririm, piriririm, alguém ligou para Keitlin... E ela não aguenta mais isso. Esta cidadã capixaba passa raiva com as 15 ligações de call center que recebe todos os dias. Identificou-se com o drama? Pois ele denuncia que algo não vai bem nas empresas quando o assunto é governança. Vazamento de dados, importunação, abordagens ostensivas... Tudo que isso joga contra o G do ESG... que também tem a ver com um outro G, o da LGPD.
Nossos residentes Nara Rozado e Atílio Esperandio conduzem o quarto episódio do podcast "Papo Residência" nesta segunda temporada, "Mundo ESG: o que muda pra você". A dupla conversa com a advogada Maria Clara Pazzini, com a consultora ESG Luíza Maya e com o especialista Marcelo Borowski Gomes, diretor de uma entidade especializada em ouvidoria de denúncias. Ética, compliance, diversidade e inclusão marcam o papo.

Ouça: O ponto G em debate: a governança faz a chamada

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