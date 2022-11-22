ESG: governança faz a chamada no 4° episódio do podcast da Residência

Piriririm, piriririm, piriririm, alguém ligou para Keitlin... E ela não aguenta mais isso. Esta cidadã capixaba passa raiva com as 15 ligações de call center que recebe todos os dias. Identificou-se com o drama? Pois ele denuncia que algo não vai bem nas empresas quando o assunto é governança. Vazamento de dados, importunação, abordagens ostensivas... Tudo que isso joga contra o G do ESG... que também tem a ver com um outro G, o da LGPD.