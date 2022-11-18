"A natureza do ESG": ouça aqui o novo episódio do Papo Residência

André Afonso e Eduarda Moro, residentes que apresentam o segundo episódio de "Mundo ESG: o que muda pra você"

Um mar feito de TNT azul chacoalhando ao som de "Planeta Água", um terrário, um feijão plantado no algodão... Os residentes André Afonso e Eduarda Moro resgatam memórias de infância ligadas à educação ambiental. Mas nem tudo é lúdico neste segundo episódio de "Mundo ESG: o que muda pra você".

Uma linha do tempo sobre as tragédias que nos levaram até aqui. Entrevistados: o ex-ministro do Meio Ambiente José Carlos Carvalho; o fundador da Eco55, Guilherme Barbosa; os professores Alvim Borges e Gilton Ferreira, da Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Ufes; e a fundadora do Instituto Pacto pelas Águas Capixabas, Maria Helena Vargas.