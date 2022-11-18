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"A natureza do ESG": ouça aqui o novo episódio do Papo Residência

As memórias de infância sobre preservação, os desastres e o consumo consciente: do lúdico ao trágico, conteúdo mostra  como a humanidade chegou até o E, de Environmental (Ambiental)

Publicado em 

18 nov 2022 às 10:23

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 10:23

André Afonso e Eduarda Moro, residentes que apresentam o segundo episódio de
André Afonso e Eduarda Moro, residentes que apresentam o segundo episódio de "Mundo ESG: o que muda pra você" Crédito: Divulgação
Um mar feito de TNT azul chacoalhando ao som de "Planeta Água", um terrário, um feijão plantado no algodão... Os residentes André Afonso e Eduarda Moro resgatam memórias de infância ligadas à educação ambiental. Mas nem tudo é lúdico neste segundo  episódio de "Mundo ESG: o que muda pra você".
Uma linha do tempo sobre as tragédias que nos levaram até aqui. Entrevistados: o ex-ministro do Meio Ambiente José Carlos Carvalho; o fundador da Eco55, Guilherme Barbosa; os professores Alvim Borges e Gilton Ferreira, da Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Ufes; e a fundadora do Instituto Pacto pelas Águas Capixabas, Maria Helena Vargas. 

 #2: "E de Environmental: a natureza do ESG"

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