Renova: pesquisa vai apontar o tamanho do impacto da lama

Após três anos rompimento da barragem de rejeitos minério Samarco em Mariana (MG) e faltando ainda muitas respostas aos atingidos, os efeitos desse desastre ambiental estão sendo objeto de uma pesquisa científica financiada pela Renova, fundação ligada à Samarco e criada para reparar os danos do estouro da barragem. A Rede Rio Doce Mar envolve 500 pesquisadores de 24 universidades do país que estão sob a coordenação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

A pesquisa é para saber de que forma os metais impactam o meio ambiente. Ela teve início em setembro deste ano e a cada seis meses os resultados serão divulgados. A Renova repassou R$ 120 milhões para a pesquisa.

Desse trabalho em conjunto, virão conclusões sobre o consumo de pescado na alimentação humana e a liberação da pesca de espécies nativas sem ameaça à continuidade da fauna local, entre outras diretrizes para preservação do ecossistema ao longo da bacia do Doce. A coleta de materiais é feita no Rio Doce, no mar e na areia.

“As respostas são importantes para que os órgãos ambientais possam ter a noção clara do impacto. Dessa forma, poderá ser feita a reparação conforme a magnitude e relevância e a sociedade poderá saber quando poderá se relacionar com esses ambientes e recursos”, disse o responsável pelas ações de Biodiversidade da Fundação Renova, Bruno Pimentel.

Ele explica que após os resultados das pesquisas sobre o nível de contaminação dos peixes, por exemplo, os órgãos públicos podem avaliar se o pescado poderá ser consumido.

Uma das pesquisas é coordenada pela professora da Ufes Mônica Maria Pereira Tognella. Ela analisa se os metais pesados podem impactar os manguezais, principalmente o alumínio. “Ele pode causar a inibição de assimilação de outros nutrientes, necessários para o desenvolvimento do mangue. Isso pode impactar no crescimento de plantas, interferindo na manutenção da própria floresta”, afirma.

Recuperação

Quatro viveiros no Estado – dois em Rio Bananal, um em Colatina e outro em São Mateus – vão produzir cerca de 400 mil mudas de plantas nativas da Mata Atlântica para serem plantadas pela Fundação Renova ao longo da Bacia do Rio Doce, na recuperação de nascentes.

A Renova já cercou 150 nascentes este ano para que as mudas produzidas pelos viveiros sejam plantadas nelas no próximo período chuvoso. No Estado, já existem 260 nascentes em fase de recuperação.

Atingidos

Além da parte ambiental, a Renova informou que houve avanços importantes. Em junho, as mantenedoras – Vale, BHP e Samarco – e os ministérios públicos e defensorias de âmbito federal e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) Governança, um novo compromisso que incorpora a participação dos atingidos em todas as instâncias dos processos de tomada de decisão, aprimorando o modelo de construção coletiva de soluções.

O processo de indenização conta com a mobilização de mais de 600 profissionais. Somente no Espírito Santo, cerca de 4,9 mil pessoas recebem o auxílio financeiro emergencial e, até setembro, 3,5 mil foram indenizadas. No Estado, foram desembolsados R$ 424 milhões entre indenizações e auxílio financeiro.

O que está sendo feito

Auxílio e indenização

As pessoas que fizeram o cadastro e foram ou venham a ser consideradas diretamente atingidas terão seus processos analisados e serão contempladas se a apuração mostrar que foram atingidas. No Espírito Santo, 4,9 mil pessoas já recebem o auxílio e 3,5 mil foram indenizadas.

Doenças

São duas as frentes de trabalho da Renova: estudos epidemiológicos e toxicológicos para investigar os possíveis riscos à saúde humana. A Renova também atua no apoio às políticas públicas com ações que visam reparar os impactos.

Multa

A Samarco iniciou o pagamento da multa de R$ 134 milhões da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais. Sobre outras multas, a empresa entende que há aspectos técnicos e jurídicos nas decisões que precisam ser reavaliados.

Água do Rio Doce

Há 92 pontos de coleta de dados para monitoramento da qualidade da água do Rio Doce, incluindo a foz e a zona costeira. Os níveis de turbidez, oxigênio e acidez estão dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. A Prefeitura de Colatina, que faz a captação de água, afirmou que água está própria para consumo.

Bento Rodrigues