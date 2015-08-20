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CBN FINANÇAS PESSOAIS

Renegociar dívidas em mutirão deve ser mudança de comportamento com as finanças

Quatro em cada dez brasileiros inadimplentes não têm condições financeiras de pagar suas dívidas

Publicado em 19 de Agosto de 2015 às 22:11

Publicado em 

19 ago 2015 às 22:11
"Devo, não nego. Pago quando puder". O provérbio reflete bem como muitos brasileiros se encontram atualmente.
Diante do agravamento da crise econômica, mais consumidores têm enfrentado dificuldades para colocar a vida financeira em ordem, prova disso é a fila gigantesca de capixabas que aguardam atendimento do Mutirão do Procon, para tentar (re)negociar dívidas.
Um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais revela que quatro em cada dez (45%) brasileiros inadimplentes não têm condições financeiras de pagar suas dívidas atrasadas em um intervalo de até três meses. Ouça na íntegra o comentário de Laudeir Frauches:
CBN Finanças Pessoais - Laudeir Frauches - 19-08-15

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