Renegociar dívidas em mutirão deve ser mudança de comportamento com as finanças

Diante do agravamento da crise econômica, mais consumidores têm enfrentado dificuldades para colocar a vida financeira em ordem, prova disso é a fila gigantesca de capixabas que aguardam atendimento do Mutirão do Procon, para tentar (re)negociar dívidas.

Um estudo realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em todas as capitais revela que quatro em cada dez (45%) brasileiros inadimplentes não têm condições financeiras de pagar suas dívidas atrasadas em um intervalo de até três meses. Ouça na íntegra o comentário de Laudeir Frauches: