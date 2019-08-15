Teatro Corbã se apresenta na Festa das Delícias

Elenco da peça "Submundo", do Teatro Corbã Crédito: Flávia Brito/divulgação

O teatro Corbã faz duas apresentações neste final de semana. Uma delas será na Festa das Delícias, que acontece em Porto de Santana, Cariacica, a partir das 17 horas. Além da encenação teatral, o evento contará com as presenças do DJ Alpiste, de São Paulo; de Verbo Krent, do Rio de Janeiro; e da capixaba Bruna Olly.

A Festa das Delícias é um evento anual promovido pela Igreja de Nova Vida em Porto de Santana (INVPD). Este evento, segundo o pessoal da igreja, tem como objetivo anunciar a Jesus Cristo, por meio do louvor e adoração, dança, teatro e pregação da palavra e oferecer entretenimento e confraternização às famílias e irmãos de todas as denominações e credos religiosos.

O teatro

O elenco da nova peça “Submundo”, do teatro Corbã, conta com a participação dos atores e missionários: Eduardo Ribeiro, Lucas Danasa, Lillya Nara, Ana Paula Pena, Elias Marcelino e Andreia Milly. A direção geral é de Dudu Silgon. Eles vão se apresentar também no domingo (18), na Primeira Igreja Batista de Nova Carapina I, às 19h30.

Caso queira reservar uma agenda para apresentação em sua Igreja, entre em contato pelo telefone 27 99982-4303 com Dudu Silgon ou pelo nosso facebook (facebook/teatrocorba) ou site: www.teatrocorba.com.br

Notas da semana

Festa na Igreja São Gonçalo

A Venerável Arquiconfraria de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção em comemoração as festividades de sua padroeira e aos 312 anos de fundação da Irmandade convida a todos para participar desta data. A festa ocorrerá na Igreja de São Gonçalo, localizada na Cosme Rolin, 56, Cidade Alta, Centro, Vitória. Confira a programação:

Tríduo

Dia 15/08 (quinta-feira): às 19h

Dia 15/08 (após o tríduo): às 19h30 – Apresentação do Coral da Catedral

Dia 16/08 (sexta-feira): às 19h

Dia 17/08 (sábado): às 18h

Sábado - 17/08

18h30 - Procissão de Nossa Senhora da Boa Morte

Domingo - 18/08

10h – Missa Solene, com Padre Hadeleon Santana

17h30 – Procissão de Nossa Senhora de Assunção