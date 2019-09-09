Revelação teen do gospel lança single com André e Felipe

Esther Marcos durante a gravação do clipe com André e Felipe Crédito: DANIEL HIROSHI/divulgação

Conhecida por seu trabalho na TV como a “Margarida” da novela teen Carrossel (SBT), a paulista Esther Marcos, de 16 anos, lança seu novo single pela gravadora MK Music. A canção “Doce Presença” traz participação da dupla sertaneja André e Felipe e ganhou também versão em videoclipe.

Esther é tida como uma das mais talentosas representantes da nova geração da música gospel nacional. Cristã desde a infância e filha de pastores, ela abriu mão da carreira promissora como modelo e atriz para se dedicar ao seu chamado ministerial. Aos 16 anos, coleciona mais de 600 trabalhos, que foram desenvolvidos antes de mergulhar fundo na carreira musical. Ela fez sua estreia na MK Music com o EP Tua Palavra.

Com tema e sonoridade pautados no worship, ou música de adoração, “Doce Presença” conquistou a artista pela letra... “Fala exatamente o que todos precisam entender: que Deus nos amou tanto que não mediu esforços para morrer em nosso lugar e mesmo estando no céu sentimos Ele aqui. Essa música mostra também, a nossa vontade de estar a cada dia mais perto desse Amor”, explica a cantora que também é youtuber e digital influencer, com 1,9 milhão de seguidores no Instagram e mais de 800 mil inscritos em seu canal no YouTube. A produção musical do single é assinada por Jorginho Araújo, e composição de Tiago Cardoso.

Mas, como aconteceu esta mistura de pop, com worship e sertanejo!? “Gravei essa música com o André e Felipe porque, na verdade, essa faixa estava no repertório deles. Mas, Deus é tão perfeito, que tocou no coração dos dois para me presentear... Então, quando soube disso, fiz o convite para o feat. Acompanho o ministério deles há muito tempo, já os conhecia e admirava... Por isso, não tive dúvidas! Eles são bênção! Usados por Deus! Tenho certeza que pessoas serão tocadas através da canção independente de estilo”, explica Esther. Confira o clipe:





Madre Teresa em Canção

Também tem lançamento no meio católico. O cantor e compositor Maikel Marques divulgou o seu mais novo trabalho, intitulado ‘Teresa’s smile’. A canção foi composta somente com frases de Santa Teresa de Calcutá, gerando uma experiência muito especial.

Recém-chegado ao cenário da música católica, Maikel tem a proposta de uma nova sonoridade, um “Rock clean” capaz de agradar tanto os jovens quanto o público adulto. Maikel já lançou seu primeiro CD, intitulado “Além dos sentidos”. Cantor e compositor católico desde os 14 anos, desenvolveu a musicalidade e espiritualidade na participação da comunidade em Santo Antônio do Pinhal. Hoje ele faz shows e eventos pelo Brasil divulgando a mensagem do evangelho através da música. Confira o clipe de Teresa’s Smile: