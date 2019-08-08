Quinto PHN terá Dunga em casa de shows de Cariacica

O casal de missionários Dunga e Neia vai participar da programação Crédito: Divulgação

O Grupo de Amigos da Canção Nova promove, no dia 18 de agosto, o 5º PHN (Por Hoje Não, por hoje não vou mais pecar), um dos maiores e mais esperados eventos católicos do Espírito Santo. O evento acontece na Matrix Music Hall, em Cariacica, e contará com a presença do cantor e missionário Dunga.

Com o tema “Jovem, não tenha medo de ser santo” – que foi um apelo de São João Paulo II à juventude –, o PHN 2019 tem como proposta preparar os jovens para serem verdadeiros guerreiros na luta contra o pecado.

Toda a programação do encontro vai abordar o revestimento e o armamento que todo jovem cristão deve portar para não temer a luta contra o pecado e viver a busca pela santidade como um autêntico guerreiro.

O cantor, escritor, apresentador, pregador e missionário Dunga é presença garantida no encontro. A animação este ano ficará por conta da Banda Adventus (ES) e do cantor e missionário Pitter di Laura (Canção Nova).

Outra grande novidade é a mudança de local, neste ano de 2019, o PHN Espirito Santo - será realizado na Matrix Music Hall, em Campo Grande.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos nas livrarias católicas e pelo site www.safeticket.com.br. Informações: (27)99632-7132

Notas da semana

Encontro da Fé Reformada

Estão abertas as inscrições para o XIV Encontro da Fé Reformada, promovido pela Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O evento acontece de 23 a 26 de outubro com o tema “A Gloriosa Obra do Redentor”.