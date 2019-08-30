Projeto musical com detentos se apresenta em igreja de Vitória

Grupo Nova Canção, formado por internos que cumprem pena no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Sejus/Divulgação

A música tem o poder de alegrar, de emocionar e também de transformar. É isso que provam os detentos que participam de um projeto desenvolvido dentro de um presídio no Estado.

Após ganhar as redes sociais com a música “Tempo Perdido”, da banda Legião Urbana, o grupo Nova Canção, composto por internos que cumprem pena no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDPCI) já tem agenda marcada para se apresentar fora da unidade prisional.

Neste sábado (31), o CDPCI conduz o grupo para se apresentar na Igreja Batista da Praia do Canto, em Vitória, às 14 horas.

O inspetor penitenciário Wallace Ferreira será o responsável pela condução dos trabalhos com os internos. O grupo foi convidado pela instituição religiosa a se apresentar no Fórum Evangelho e Justiça, que acontece nesta sexta (30) e neste sábado (31).

O projeto Nova Canção é desenvolvido na unidade prisional como instrumento de ressocialização por meio da música. Com ele, os internos aprendem partituras, notas musicais, ritmos, dedilhamento e toque. As aulas, realizadas semanalmente, também trabalham a religiosidade por meio da música.

Para o diretor do CDP de Cachoeiro, Ivan Lopes, segundo informações da Secretaria de Justiça (Sejus), o convite recebido só reforça que o projeto tem cumprido com a proposta de ressocializar.

“A música tem o dom de transformar pessoas. E essa mudança é percebida de forma muito clara dentro da unidade prisional. Com o viés religioso conseguimos fazer com que os internos também se aproximem de suas famílias e busquem na fé uma nova realidade para suas vidas. Isso traz benefícios importantes para todos, pois melhoramos o relacionamento dentro da unidade, traz mais disciplina para as ações dos internos e mostra que a ressocialização é possível”, destaca Ivan.

Notas da semana

Festa da Padroeira

Neste domingo (01) começam os festejos da padroeira de Vitória, Nossa Senhora da Vitória, na Catedral Metropolitana de Vitória. Dentro da programação acontecem o 1° Encontro Arquidiocesano do Terço dos Homens e a missa solene em honra à padroeira, presidida por Dom Dario Campos.

A programação começa com missa solene, às 18 horas, presidida pelo padre Ivo Amorim, vigário-geral, nos seus 35 anos de vida sacerdotal. A agenda segue até o 6, com atos de devoção sempre a partir das 18 horas.