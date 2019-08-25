Navio-livraria terá edição exclusiva da Bíblia

Bíblia exclusiva para o navio-livraria Crédito: SBB/Divulgação

O navio MV Logos Hope – maior livraria flutuante do mundo que vai atracar em Vitória de 10 a 20 de outubro – terá uma atração especial. Em suas prateleiras, os visitantes encontrarão uma edição exclusiva da Bíblia Sagrada, produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil (SBB) para a Operação Mobilização (OM), responsável pela empreitada, ao lado da GBA Ships.

A publicação será vendida apenas no navio e promete encantar os visitantes, pela capa moderna, com conceito inovador, inspirada no versículo de Marcos 16.15: “Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura”.

O exemplar produzido especialmente para o Logos Hope, por meio do programa Bíblia de Afinidade, apresenta texto bíblico na tradução Nova Almeida Atualizada (NAA), acabamento em capa dura.





O navio percorrerá cinco portos brasileiros e estará aberto ao público em Santos (SP), no Cais Outeirinhos 2 (Cais da Marinha), no período de 24 de agosto a 15 de setembro, e ficará fechado às segundas-feiras. Depois atracará nos municípios do Rio de Janeiro (RJ), de 19 de setembro a 6 de outubro; Vitória (ES), de 10 a 20 de outubro; Salvador (BA), de 25 de outubro a 10 de novembro; e Belém (PA), de 19 de novembro a 5 de dezembro.

Além da sua grande carga de livros a preços especiais, o Logos Hope leva consigo uma equipe de voluntários internacionais comprometidos com uma visão e um propósito únicos: compartilhar conhecimento, ajuda e esperança às pessoas do mundo.

Entre os títulos oferecidos a bordo, estão cerca de mil exemplares de publicações da SBB, como edições da Bíblia Sagrada em diferentes traduções, e literatura bíblica para públicos de todas as idades, incluindo crianças e jovens, além de uma edição personalizada da Bíblia Sagrada desenvolvida especialmente para o Logos Hope.

O preço de entrada é de R$ 5,00. Adultos com mais de 65 anos de idade e crianças menores de 12 anos, desde que acompanhadas por um adulto, têm entrada gratuita.

Notas da semana

Seminário sobre a velhice em Cachoeiro

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Pastoral Familiar, irá realizar no dia 1º de setembro o 1º Simpósio da Pastoral Familiar da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim “Mestres da Vida: o significado após a inutilidade”. As inscrições terminam nesta segunda-feira (26).

Com o evento a Pastoral Familiar quer chamar a atenção da população para o fato do envelhecimento da população brasileira, devido ao aumento da expectativa de vida. Da mesma forma, a pastoral quer instigar a discussão da maneira como a sociedade enxerga a pessoa idosa e as fragilidades quanto à sua assistência.

O Simpósio “Mestres da Vida” acontecerá no Auditório Inocente Radrizzani, no Centro Universitário São Camilo, em Cachoeiro de Itapemirim. Contará com a participação de inúmeros profissionais e pessoas especializadas no assunto, como o doutor. Igor Colli Zerboni; o assessor diocesano da Pastoral Familiar, diácono Sérgio Ricardo Secchim Ribeiro; os coordenadores do Setor Casos Especiais da Diocese, Beatriz Turini Magnago e Rafael Poubel Secato, além do doutor Alexandre Ernesto Silva.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do site da Diocese de Cachoeiro (no link https://diocesecachoeiro.org.br/site/ficha_inscricao.asp.) Após a inscrição on-line, é necessário confirmá-la através do depósito bancário, no valor de R$ 30,00. Em seguida, é pedido que uma imagem do comprovante seja encaminhada para o número de contato da organização do evento. As informações de conta para depósito e número da organização se encontram no link de inscrição.





A organização pede que aqueles que desejarem contribuir podem doar um pacote de fraldas descartáveis que no dia do evento.