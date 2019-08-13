Missas e romarias na Semana da Família

Pessoas subindo a escadaria do Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Neste ano, a Semana Nacional da Família, que ocorre até 17 de agosto, traz como temática “A família, como vai?”. A proposta é indicar a necessidade da família vivenciar uma profunda experiência de Jesus e da sua Palavra para conseguir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho, e assim compreender seu papel evangelizador na Igreja e na sociedade.

O Convento da Penha vai receber uma programação especial com Missas e Romaria. De segunda a sexta (12 a 16), as missas na capela são nos seguintes horários: 6h, 7h, 9h30 e 15h, sendo que na quarta-feira (14/08), às 15h, no Campinho do Convento, haverá a celebração da missa da saúde pelas famílias.

No sábado, dia 17 de agosto, às 6h, 7h30, 9h e 11h, serão celebradas missas na capela. Já às 14h, começa concentração para a romaria na Praça Duque de Caxias, em Vila Velha, que segue em caminhada até o Convento onde será celebrada a missa que será presidida por Dom Dario Campos, arcebispo metropolitano.

Notas da semana

Pastor Hernandes lança livro

Acontece na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória neste domingo (18), após o encerramento do culto noturno, por volta das 20h30, o lançamento de mais um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, “Comentários Expositivos sobre Naum e Sofonias”. A entrada é gratuita. Mais informações na secretaria da Igreja pelo telefone 3222-1003.

Reunião espírita