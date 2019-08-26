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Coluna da Fé

Klebson Kollins lança clipe "Jesus"

A canção é de adoração e tem participação do cantor Joe Vasconcelos

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 14:12

Públicado em 

26 ago 2019 às 14:12
Coluna da Fé

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Klebson Kollins Crédito: Divulgação
 
Depois do emblemático single “Sou Casa”, em 2018, já com mais de 8 milhões de visualizações no YouTube, o cantor Klebson Kollins lança “Jesus”, com a participação do amigo e cantor Joe Vasconcelos.
Apaixonado por Jesus e pela música desde a infância, Klebson Kollins iniciou a sua carreira aos 12 anos de idade, quando cantou pela primeira vez em cultos de jovens. Sim, porque a partir daí, sua vocação se aflorou e ele prossegue em uma caminhada musical que se tornou seu ministério e trabalho.
Cantor, backing vocal e coprodutor, Klebson é casado com Dayana Santos. Nascido em Paulista, região do litoral norte de Pernambuco,ele e sua esposa moram, desde 2017, em Atlanta, Georgia, EUA.
Ambos frequentam a Assembleia de Deus Shalom em Sandy Spring, Georgia, pastoreada por Altevir Santos, sogro de Klebson.
Klebson Kollins conheceu Joe Vasconcelos há pouco mais de um ano. Ele conta que, por liderar os jovens com sua esposa, convidou Joe para a primeira conferência de juventude na igreja em 2018. Depois desse primeiro contato, eles trocaram ideias sobre canções e composições.
Joe voltou à Geórgia para o aniversário da igreja, quando Klebson ministrou a canção “Jesus”. Joe gostou demais e eles trataram de produzi-la juntos em duas versões: português e espanhol.
O cantor diz que a canção “Jesus” define muito bem o seu sentimento quando pensa em louvar a Deus: “Essa canção nos faz um convite para adorarmos Jesus, o nome que é sobre todo nome. Letra simples, objetiva; melodia envolvente que nos leva a descansar no Senhor reconhecendo todo o seu poder. Enquanto o adoramos, somos ministrados por Ele e recebemos a sua paz, a que se sente e não se consegue explicar muito bem, porque excede todo o entendimento”, explica Klebson.
“Jesus”, que é uma composição de Eudes Leão, Walcon Regis e Joe Vasconcelos, tem a presença de Renan Martins (bateria), Jhonny Anderson (baixo), Thiago Bitencourt (guitarra) e Adriano Becker Jr. (violão). Veja o vídeo: 
O videoclipe foi todo gravado no salão da AD Shalom em Atlanta, USA. “Meu desejo é que a canção ‘Jesus’, com toda a sua produção, letra, melodia e imagens alcance o público positiva e intensamente, para que cada um entenda a mensagem e adore ao Senhor conosco, mas de maneira particular, fazendo da canção parte do seu culto ao Senhor.”

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