Grito dos Excluídos será em Cariacica pela primeira vez





Tradicional manifestação popular que acontece todos os anos no dia 7 de setembro, o Grito dos Excluídos será realizado pela primeira vez na cidade de Cariacica. O encontro terá sua concentração às 8h, na praça de Porto de Santana, de onde os manifestantes sairão rumo a Flexal. O local foi escolhido por ser uma das regiões onde atuou o padre francês Gabriel Maire, cujo assassinato completa 30 anos em dezembro.

O tema do Grito dos Excluídos está em sintonia com Campanha da Fraternidade 2019, que trouxe o debate sobre a necessidade de criação e fortalecimento de políticas públicas, já que a região sofre com a carência de políticas públicas em diversas áreas.

Com o lema “Este sistema não Vale!”, em referência aos desastres de Mariana e Brumadinho, o Grito dos Excluídos 2019 também traz a reflexão sobre a questão do lucro e da preservação do meio ambiente. O Grito dos Excluídos será dividido nas seguintes alas: direitos sociais, direitos humanos e segurança pública, meio ambiente e democracia.

Participarão do Grito dos Excluídos movimentos sociais, sindicatos, pastorais e coletivos, principalmente os de juventude da periferia. Segundo a organização, as alas denunciarão não somente a falta de políticas públicas, mas também a violência contra a população periférica, principalmente jovens, e negros; a violência contra a mulher e fará defesa da democracia, com críticas à apologia à tortura.

Padre Gabriel Maire

Padre Gabriel Maire chegou da França, sua terra natal, em 1980. Atuou em diversos bairros do município de Cariacica junto a trabalhadores, juventude, mulheres, pessoas sem moradia e outros grupos. Após diversas ameaças de morte, foi assassinado em 23 de dezembro de 1989.

Grito dos Excluídos

A primeira edição do Grito dos Excluídos foi em 1995. A manifestação popular, idealizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), nasceu da necessidade de dar voz aos excluídos e excluídas. É realizado sempre no dia 7 de setembro, em que se comemora a independência do Brasil, como forma de questionar se o país é de fato independente.