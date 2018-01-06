Festa católica em Guriri começa neste domingo

O cantor Naldo José, de Fortaleza, será uma das atrações Crédito: Divulgação

Um público de cinco mil pessoas está sendo esperado na orla de Guriri, em São Mateus, para a 11ª edição do evento Jesus no Litoral 2018. O evento é católico, começa neste domingo (07) e vai até o dia 13 de janeiro.

A programação acontece todos os dias. Haverá missas diárias, às 19 horas na praça da orla, além de shows. Uma das atrações deste período é o cantor Naldo José, de Fortaleza (CE). O artista canta seus louvores em ritmo de forró.

Os dias em que o evento é realizado, que recebem o nome de semana missionária, são momentos especiais para os participantes. Cento e cinquenta jovens, após passarem por 3 dias de formação, saem para evangelizar nas ruas de São Mateus, presídios, hospitais, orfanatos e na praia de Guriri.

SHOWS

A programação musical aberta também será variada. No dia 12, após a missa, acontecerá show com a banda Dogma, no palco, na praça da orla, às 21 horas.

Já no dia 13, acontecerá uma grande evangelização na praia pela manhã. Um pouco mais tarde, às 15 horas, começa a concentração para a puxada do Bloco Oh, Glória!, animado pelos ministérios: Ex Cord e SOS Juventude. É neste dia que se apresenta Naldo José, que já se apresentou com bandas de forró seculares como Barões do Forró (banda que deu a ele o apelido de Barãozinho) e viajou o Brasil com a Caviar com Rapadura.

O sábado, dia 13, será marcado pelo show com o Ministério Sentinelas em Missão, com a participação do Bispo da Diocese de São Mateus, Dom Paulo. Os organizadores salientam que o evento movimenta toda a Diocese de São Mateus, Norte do Estado.

Música: Jesus Vida Verão leva louvor e adoração à Praia de Itapoã

A atração internacional Willow Creek vai participar Crédito: Arquivo

Mais uma vez, a Praia de Itapoã, em Vila Velha, recebe o festival Jesus Vida Verão. Promovido pela TV Gazeta, o evento chega à sua 27ª edição com a ideia de reunir o público cristão na praia, se consolidando como o maior evento gospel de praia do Brasil. Em 2017, o festival reuniu cerca de 125 mil pessoas. A programação vai do dia 10 até 13 deste mês, a partir das 19h30. A atração internacional Willow Creek (EUA) marcará presença, junto com a banda Unção de Deus, Bruna Karla, Preto no Branco, Kemuel, André Valadão e Priscila Alcântara. A entrada é gratuita.

Assembleia de Deus: igreja de Bela Aurora realiza um mês de oração

A Assembleia de Deus Ministério de Bela Aurora está realizando uma campanha de um mês de oração, para ter um ano abençoado. Será em todos os dias de janeiro e, de segunda a sexta, a oração é das 7h e às 19h30. Aos sábados e domingos, a oração será às 7 h. Rua Espírito Santo, 200, Bela Aurora , Cariacica.

NOTAS DA SEMANA

Ação de Graças

Nesta segunda-feira (08 de janeiro), às 19 horas, o padre Vandaike Costa Araújo (foto) vai presidir a missa em ação de graças, na Comunidade Missionária Mensageiros da Boa Nova, no bairro Santa Clara, Vitória. Haverá momentos de louvores, bênçãos e oração por cura e libertação. Após a missa haverá adoração a Jesus Eucarístico e a bênção dos objetos, da água e dos sacramentais.

A missa em ação de graças é celebrada mensalmente, na primeira segunda-feira do mês, iniciando com a Oração do Terço de Nossa Senhora, às 18h30. Como gesto concreto de fraternidade e caridade, a Comunidade de Vida e Aliança Mensageiros da Boa Nova pede a doação de alimentos não perecíveis, roupas, calçados e brinquedos usados, em bom estado, para serem distribuídos a famílias carentes.

Posse de pároco

O padre Celso Pôrto Nogueira toma posse como Pároco na Paróquia São Francisco de Assis, em Itapoã, Vila Velha. A cerimônia acontece as 9h30 de amanhã, na Matiz São Francisco de Assis.

Após a missa haverá adoração a Jesus Eucarístico e a bênção dos objetos, Crédito: Divulgação

Sentinelas da Manhã

Dois mil e dezoito começou! Com ele, iniciaram também os louvores e os encontros semanais do Grupo de Oração Jovem Sentinelas da Manhã, cujo lema é Aqui tem jovem, aqui tem fogo.

O grupo se encontra em horário especial de férias, iniciando às 22 horas. Na próxima quinta-feira (11) abordará o tema Jesus Cristo é o Senhor. Os encontros acontecem sempre às quintas-feiras, na Comunidade Nossa Senhora da Paz, em Coqueiral de Itaparica, próximo ao Ginásio de Esportes Tartarugão, em Vila Velha.