Espetáculo de circo vai ajudar a montar sede de projeto social

Companhia Gente do Céu Crédito: DIvulgação





Há 6 meses foi fundada a Companhia Gente do Céu, uma grupo que tem o objetivo de, além de viver o evangelho, se dispor a dar aulas de circo. Agora, PH Vieira, coordenador, professor e idealizador da companhia, quer ir além. Quer conseguir comprar uma lona de circo para abrigar um projeto social com crianças em risco social em Cariacica.

No próximo dia 31 de agosto, a companhia vai realizar um espetáculo chamado “Sonho”, inspirado nas obras do Cirque du Soleil, com muito encanto e fantasia, para arrecadar o dinheiro a fim de comprar a lona. A apresentação acontece na Primeira Igreja Batista de Vitória, às 20 horas.

De acordo com PH Vieira, a apresentação conta a história de Amanda, uma menina que, em pleno sonho, consegue ver um pouco do que é sua vida, como se olhasse através de um espelho. Com a ajuda de palhaços, acrobatas e dançarinos, Amanda é convidada a acordar. O que ela aprenderá com isso tudo?

Toda arrecadação por meio dos ingressos será destinada à compra de uma lona de circo para sediar um projeto social artístico, onde serão desenvolvidas aulas com crianças em risco social no bairro de Novo Brasil, em Cariacica.

Hoje, a Companhia Gente do Céu possui mais de 25 alunos matriculados, que estudam e treinam as linguagens circenses como lira acrobática, tecido acrobático, acrobacia de solo, palhaço, trapézio. As apresentações acontecem nas nas ruas, praças, em cidades com pouco acesso a arte e cultura, sempre articulando fé e arte.