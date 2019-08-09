Banda Herderoz lança clipe "Versos Sinceros"

Banda capixaba Herderoz Crédito: Júlia Sampaio/Divulgação

A banda capixaba Herderoz lançou neste mês “Versos Sinceros”, seu primeiro videoclipe após o lançamento do CDSerena, em 2018. O clipe de “Versos Sinceros”, dirigido pelo vocalista Rhunner Ramos, e pela fotógrafa, Julia Sampaio, justifica a nova fase, usando a nostalgia como inspiração para olhar para frente.

A demora da concretização do videoclipe se deu por algumas mudanças que a banda sofreu na sua formação. A faixa teve produção, mixagem e masterização de Bruno Pividori, produtor e guitarrista.

Vale a pena ressaltar que a própria banda faz questão de produzir os seus próprios clipes. Nos “filmetes” anteriores, os músicos aparecem em locais fechados, vestindo preto e com um clima mais escuro. Agora, Rhunner, Renato Almeida (guitarra), Nano Rezende (baixo) e Lu Carneiro (bateria) foram gravados em um lugar cheio de natureza, sob o céu azul de Cariacica. Confira o clipe:









O início

Fundada em 2013, em Vila Velha, Herderoz é uma banda de rock preocupada em dialogar em todas as esferas e camadas da sociedade. Repleta de poesia, suas canções entram apontando o amor como forma de reconciliação, como causa e verdade.

A identidade da banda não se estabelece sobre demandas mercadológicas, de siglas, ou rótulos. Todavia, a sua essência vai muito além do que se limita ao “gospel” ou ao “secular”. Para eles, ainda falta vocabulário para transpor essas dificuldades dialéticas, de fazer uma música brasileira de raiz cristã sem sofrer com rótulos limitantes.

Musicalmente, “Versos Sinceros” remete às décadas de 80 e 90, devido ao timbre das guitarras, a pegada que lembra Legião Urbana” finca a bandeira do rock brasileiro de vez em sua identidade. A melancolia, a ideia de um diálogo saudosista na canção, também serve de mote para a letra, e consequentemente, o clipe.

“O clima notívago tem mais a ver com antes. Esse clipe novo combina mais com a gente hoje. Somos uma banda brasileira, mais ensolarada”, - compara o vocalista. Rhunner Ramos.

Notas da semana

Samba de louvor

O projeto Samba & Adoração acontecerá neste sábado (10), na piscina do Romério, em Vale do Sol, Viana, a partir das 18 horas. Haverá apresentações de grupos de pagode gospel, como Nova Luz, Mais Unção, Chamados para Adorar e Harmonia Santa. O hip hop será representado com o ministério Sacerdote da Luz, MC Anderson Soares e a banda Missão Resgate. A programação contará ainda com a presença do pastor Carlos Salvador e organização do grupo Nova Luz. O endereço de lá é Rua dos Andradas.

Conferência missionária

Acontece neste sábado (10) a conferência missionária na Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) em Araçás, em Vila Velha. O pregador do evento será o reverendo Marcos Azevedo, missionário da IPB na França. Ele vai falar em dois momentos: das 17h às 18h e das 18h30 às 20h. Às 20h, começa uma feira das nações, com comidas típicas de Portugal, Austrália, Camarões e Estados Unidos o o valor arrecadado será destinado a missões. “Você é nosso convidado”, diz o pastor da igreja, Marcos Abreu. O endereço é Rua Caracas, 251, Araçás, Vila Velha.

Conferência em Jardim Camburi