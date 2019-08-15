Arquidiocese terá o primeiro Congresso do Terço dos Homens

Terço dos Homens Crédito: shutterstock





No dia 7 de setembro será realizado na Arquidiocese de Vitória, o primeiro Congresso Arquidiocesano do Terço dos Homens, que terá como tema: “Com Maria, floresça a palma da vitória”. O evento vai acontecer dentro das festividades da padroeira da Arquidiocese, Nossa Senhora da Vitória, que acontece de 1° a 8 de setembro.

A programação vai acontecer na Catedral Metropolitana de e vai contar com palestras, reza do terço, missa celebrada pelo arcebispo Dom Dario e show popular na praça.

O movimento do Terço dos Homens, a cada ano, tem ganhado expressão na Igreja do Brasil e na arquidiocese. Entretanto, ainda faltava um evento do movimento com a dimensão arquidiocesana.

O tema do Congresso está relacionado com a imagem de Nossa Senhora da Vitória que fica no altar da Catedral e que traz em sua mão, uma palma.

Notas da semana

Missão para jovens em outubro

Com a proposta de possibilitar que os jovens da Arquidiocese de Vitória vivenciem o Mês Extraordinário Missionário – proclamado pelo Papa Francisco para acontecer em outubro deste ano -, as Comissões para Ação Missionária e Juventude organizaram a Missão Jovem Arquidiocesana.

A atividade, que vai acontecer nos dias 19 e 20 de outubro, será realizada em sete paróquias da Arquidiocese: Paróquia Nossa Senhora das Graças (Jucutuquara) e Paróquia Madre Tereza de Calcutá (Itararé), na Área de Vitória; Paróquia Santo André (André Carloni), na Área Serra Fundão; Paróquia Santa Isabel (Domingos Martins), na Área Serrana; Paróquia São José (Guarapari), na Área Benevente; Paróquia Santa Rita (Santa Rita), na Área de Vila Velha; e Paróquia da Virgem Maria, na Área Cariacica-Viana.