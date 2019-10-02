"Reinserir na sociedade é o caminho correto", comenta leitor

Pessoas em situação de rua na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Nesta semana, a Prefeitura da Serra deu início a um programa para ajudar quem vive nas ruas a recomeçar a vida e conseguir ter onde morar. Pessoas em situação de rua que se encaixam nos critérios da iniciativa vão receber auxílio-moradia de R$ 360

Para ter acesso ao benefício é preciso estar recebendo atendimento de um abrigo com acompanhamento há pelo menos um ano, de forma ininterrupta. Após receber o recurso, o beneficiado deverá prestar contas a cada três meses.

“O auxílio-moradia vem para complementar a política de população de rua na Serra. A pessoa retirada das ruas, assistida pela Secretaria de Saúde, de Assistência Social, que foi encaminhada para fazer o ensino educacional, terá o complemento do tratamento com a possibilidade de receber moradia. Ela ganha o auxílio de R$ 360 por mês para recomeçar a vida e ser inserida no mercado de trabalho”, explicou a secretária de Habitação da Serra, Cristiane Stem.

A secretária completa que, atualmente, das 150 pessoas em situação de rua na Serra, apenas 8 tem feito tratamento há pelo menos um ano sem interrupção e terão direito ao auxílio, de imediato.

O programa esteve entre os assuntos mais discutidos pelos leitores nas redes sociais de A Gazeta. Enquanto alguns comemoraram a iniciativa, que consideram uma política de inclusão, outros questionam a eficácia da medida. Confira alguns comentários:

Isso já existe em outros países. Reduz a quantidade de moradores de rua e consequentemente os gastos com saúde pública. Reinserir o ser humano na sociedade é o caminho correto. Parabéns à Prefeitura da Serra. (Wenderson Sartório)

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A grande dificuldade do morador é ser reinserido na sociedade, porque ninguém dá oportunidade... Também parabenizo a prefeitura da Serra, acho que esse é o caminho. (Bruna Fagundes Ventura)

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Não é melhor fazer um abrigo? Dar dinheiro não resolve. Vão gastar tudo com outras coisas e vão continuar dormindo na rua. (Vítor Hugo Paranhos)

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Auxílio-moradia para juízes, R$ 4,3 mil. Mas o que realmente choca as pessoas são esses 300 reais para morador de rua. (Bete Machado)

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Existem inúmeros meios de inclusão social, só que a grande maioria não quer, infelizmente. Eu falo porque já convivi com moradores de rua no trabalho e eu sei como eles pensam. São pessoas completamente dependentes de drogas e durante anos vi a ajuda ir buscá-los e um ou dois dias depois voltarem para as ruas. A intenção é muito boa, mas a realidade das ruas é muito diferente do que muita gente pensa. (Felipe Silva)

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É tão difícil aceitar uma forma de ajudar alguém que não teve as mesmas oportunidades que vocês? Misericórdia! Não é qualquer um que poderá receber o auxílio. A pessoa precisa estar sendo acompanhada e em tratamento há pelo menos um ano. A cada três meses deverá prestar contas, senão perde o auxílio. Hoje em Serra apenas 8 pessoas estão prontas para receber o auxílio. Isso é uma forma de inclusão. E também não podemos generalizar. Nem todos que estão na rua são usuários de drogas. Há muitos que são usuários? Sim. Mas no meu trabalho em rua conheci histórias de pessoas que perderam tudo, de mulheres que optaram por morar na rua porque foram estupradas pelo pai, e por aí vai.... Muitos precisam de ajuda para dar um start na vida, nem todos tiveram as mesmas oportunidades. (Camila Fracalossi)

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Será que se pegassem essa grana e comprassem ou alugassem um imóvel com uma boa infraestrutura, alimentação para todos, que seria uma condição para que pudessem correr atrás dos seus objetivos, não seria melhor? (Otávio Cezar Decarli Ghidetti)

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Pelo amor, gente, tenham um mínimo de empatia. Não sabemos o dia de amanhã. Por que ao invés de tanta torcida ao contrário, não torcemos para dar certo? Quem sabe isso seja o início de uma grande mudança, na garantia por direitos básicos ao cidadão, como garante o artigo 6º da nossa Constituição? (Sthefanny Souza)

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Ótima iniciativa! Mas acho que poderiam exigir que as pessoas estivessem matriculadas em alguma instituição de ensino também, porque não adianta a pessoa sair das ruas e não ter emprego ou estudos. (Rebecca Motta)

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Isso se chama inclusão, eles vão receber tratamento e logo, logo se inserir no mercado de trabalho... Parabéns ao programa da Prefeitura! (Zenir Tomazini)

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Não basta dar dinheiro, precisa de algo a mais. Falo isso com propriedade, pois no RJ eu fiz durante anos um projeto com moradores de rua. Tive vários sucessos. Não basta dar dinheiro, tem que dar muito mais do que dinheiro pode comprar. (Novaes Wallace)

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