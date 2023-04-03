Refúgio e Refugiados: quo vadis?

Refugiados: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Refugiados: Que História é Essa?", o comentarista Rafael Simões finaliza a série sobre o tema. "Por certo ninguém gosta, nem deseja, que existam pessoas refugiadas. O ideal seria que todas as pessoas conseguissem viver nos seus países de origem sem nenhuma ameaça às suas vidas. No entanto, como bem sabemos, não é isso que acontece.

Quando pensamos, nos dias de hoje, acerca de cenários futuros, diante dos quadros de tensão (guerras internacionais e civis, perseguições políticas, religiosas, de gênero, culturais, étnicas) e ameaças (mudanças climáticas e desemprego estrutural), é justo dizer, penso eu, que as perspectivas para os próximos anos é que o número de pessoas deslocadas (cerca de 100 milhões) e de refugiados (35 milhões) cresça.

Assim, é fundamental que a Comunidade Internacional e os países se preparem para atuar naquelas três dimensões que são necessárias, conforme definido pelos tratados internacionais: recepção, acolhimento e integração. Isso é possível e necessário. A crise ocasionada pela Guerra da Rússia contra a Ucrânia prova isso.

Foram recebidos e acolhidos, num curtíssimo tempo, cerca de 4 milhões de ucranianos que cruzaram as fronteiras em direção à Europa. Essas pessoas receberam apoio material e humano. Um caso de sucesso, diante das perspectivas sombrias daqueles momentos iniciais da Guerra.

Com certeza, poucos países e regiões do mundo têm os recursos humanos e materiais de que dispõe a União Europeia, mas aí entra o compromisso da Comunidade Internacional.

Se queremos ser sérios e efetivos sobre os direitos dos refugiados e as obrigações dos Estados receptores, precisamos discutir o apoio que os países mais ricos devem dar aos países em desenvolvimento para que possam promover a recepção, o acolhimento e a integração. Apoio material, humanos e tecnológico.

Ademais, os países ricos devem se comprometer a receber um número maior dos refugiados existentes. Como bem sabemos, a maior parte dos refugiados, fica nos países vizinhos aos conflitos/tensões, e são países em desenvolvimento. Dos cinco principais países de acolhida no mundo, apenas um, que é a Alemanha, em quinto lugar, é um país rico. Os outros são: Turquia, em primeiro, Colômbia, segundo, Paquistão, terceiro e Uganda em quarto. Isso não é aceitável, nem justo.

Esses são, portanto, Fernanda, os grandes desafios que temos para enfrentar a questão dos refugiados no mundo. No caso do Brasil, devemos, além de ampliar o número de refugiados que recebemos, apesar do número crescente, vale lembrar que o Brasil tem 2,7% da população mundial e temos, entre refugiados e solicitantes de refúgio, apenas 0,5% do total de refugiados/solicitantes de refúgio do mundo. Ademais precisamos melhorar os processos de acolhimento e integração com mais recursos materiais, tecnológicos, além de pessoal, para fazer frente a esse número que temos de refugiados/solicitantes de refúgio".