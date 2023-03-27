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Refugiados: Que História é Essa?

O Brasil e o ES na questão dos refugiados

O Brasil tem se destacado na comunidade internacional como um país de apoio à Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e suas políticas. No Espírito Santo, o tema é recente; entenda

Publicado em 27 de Março de 2023 às 12:02

Publicado em 

27 mar 2023 às 12:02
Refugiados: Que História é Essa?
Refugiados: Que História é Essa? Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Refugiados: Que História é Essa?", o tema em destaque, com o comentarista Rafael Simões, é o Brasil e o Espírito Santo no cenário dos refugiados. O Brasil, no contexto de crescimento da necessidade de abrigo de solicitantes de refúgio e refugiados tem, nos últimos anos, se destacado na comunidade internacional como um país de apoio à Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e suas políticas. Segundo dados da Agência, o Brasil tinha, em fins de 2016, 9.689 refugiados e 35.464 solicitantes de refúgio, já em junho de 2022 tínhamos 61.731 refugiados e em dezembro de 2021 cerca de 110 mil solicitantes de refúgio. No Espírito Santo, o tema do refúgio e dos refugiados é recente, pois o estado não se coloca como um tradicional receptor de refugiados ou solicitantes de refúgio em quantidades significativas. Ouça em detalhes!
Refugiados, Que História é essa ? 27-03-23

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