O Brasil e o ES na questão dos refugiados

Nesta edição do "Refugiados: Que História é Essa?", o tema em destaque, com o comentarista Rafael Simões, é o Brasil e o Espírito Santo no cenário dos refugiados. O Brasil, no contexto de crescimento da necessidade de abrigo de solicitantes de refúgio e refugiados tem, nos últimos anos, se destacado na comunidade internacional como um país de apoio à Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e suas políticas. Segundo dados da Agência, o Brasil tinha, em fins de 2016, 9.689 refugiados e 35.464 solicitantes de refúgio, já em junho de 2022 tínhamos 61.731 refugiados e em dezembro de 2021 cerca de 110 mil solicitantes de refúgio. No Espírito Santo, o tema do refúgio e dos refugiados é recente, pois o estado não se coloca como um tradicional receptor de refugiados ou solicitantes de refúgio em quantidades significativas. Ouça em detalhes!