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Refugiados: Que História é Essa?

Expandindo o conceito de refugiado: o protocolo de 1967

Ouça a participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 06 de Março de 2023 às 11:41

Publicado em 

06 mar 2023 às 11:41
Refugiados: Que História é Essa?
Refugiados: Que História é Essa? Crédito: Divulgação
O Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto de Refugiados é o tema em destaque nesta edição do "Refugiados: Que História é Essa?". O comentarista Rafael Simões traz como destaque que a historiadora Lynn Hunt destaca elementos centrais dos direitos humanos que estão presentes na Declaração da ONU, de 1948, a Declaração Americana, de 1948, a Convenção, de 1951 e o Protocolo, de 1967 e a Convenção da OUA, de 1969. Segundo ela, "os direitos humanos requerem três qualidades encadeadas: devem ser naturais (inerentes aos seres humanos), iguais (os mesmos para todo mundo) e universais (aplicáveis por toda parte). Para que os direitos sejam direitos humanos, todos os humanos em todas as regiões do mundo devem possuí-los igualmente e apenas por causa de seu status como seres humanos”.
Refugiados: Que História é Essa? - 06-03-23.mp3
"A Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados assinada em Genebra, em 28 de julho de 1951, só se aplicava às pessoas que se tornaram refugiados em decorrência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951. Mas os conflitos continuavam ocorrendo pelo mundo e, por óbvio, refugiados apareciam.
Entre junho de 1950 e julho de 1953, por exemplo, estava ocorrendo a Guerra da Coreia. Conflitos também na Indochina e em várias colônias na África, que se rebelavam contra a dominação europeia. Se a Convenção de 1951 expandiu o conceito de refugiados para todo o mundo, ela, no entanto, continuava com a limitação temporal. Ou seja, uma vez resolvida a situação daqueles refugiados que apareceram por conta de eventos até o final de 1950, nada mais seria feito, ou, ao menos, a comunidade internacional não teria nenhum compromisso com a questão.
O Protocolo de 1967 relativo ao Estatuto de Refugiados acaba definitivamente com qualquer tipo de limitação temporal ao status de refugiado. Os refugiados eram, enfim, reconhecidos como uma categoria universal de pessoas que podiam surgir a qualquer tempo e lugar. E essa, com certeza, é a sua importância. Um documento simples, com apenas 11 artigos, mas que é essencial para que até os dias de hoje tenhamos ações de apoio aos refugiados em todo o mundo", explica. Ouça a conversa completa!

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