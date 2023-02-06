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Refugiados: Que História é Essa?

Da Grécia Antiga ao século XIX: algumas informações da construção do conceito contemporâneo de refúgio

Ouça as explicações completas com o comentarista Rafael Simões

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 12:01

Publicado em 

06 fev 2023 às 12:01
Refugiados: Que História é Essa?
Refugiados: Que História é Essa? Crédito: Divulgação
No segundo episódio da série "Refugiados: Que História é Essa?" vamos aprender sobre a construção do conceito contemporânea de refúgio. No primeiro episódio, a ideia era compreender a definição do termo refugiado e entender que este grupo não é composto por migrantes econômicos, pessoas deslocadas, tampouco criminosos. Hoje, o professor doutor em História Rafael Simões explica sobre como o termo refugiado foi interpretado desde a Grécia Antiga até o Século XIX. Confira.
Refugiados: Que História é Essa? - 06-02-23.mp3

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