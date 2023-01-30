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Refugiados: Que História é Essa?

Afinal, quem são os refugiados?

Ouça as explicações completas com o comentarista Rafael Simões

Publicado em 30 de Janeiro de 2023 às 12:09

Publicado em 

30 jan 2023 às 12:09
Refugiados: Que História é Essa?
Refugiados: Que História é Essa? Crédito: Divulgação
Nesta primeira edição do “Refugiados: Que História é Essa?”, o comentarista Rafael Simões traz a definição inicial do que é um refugiado. “Definição. Refugiados não são migrantes econômicos, nem criminosos”. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) temos, hoje, no mundo cerca de 100 milhões de pessoas deslocadas. Dessas 100 milhões, cerca de 27 milhões são refugiados e 5 milhões de solicitantes de refúgio. Países de renda baixa ou média acolheram 83% desta população de refugiados/solicitantes de refúgio. Por fim, segundo a Organização Internacional para Migrações (OIM), temos, hoje, no mundo cerca de 281 milhões de migrantes internacionais, que muitas vezes chamamos de migrantes econômicos. Ouça a conversa completa!
Refugiados: Que História é Essa? - 30-01-23.mp3

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