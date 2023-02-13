A Primeira Guerra Mundial e a questão do refúgio

Refugiados: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

No terceiro episódio da série "Refugiados: Que História é Essa?" vamos entender a relação entre a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre os anos 1914 e 1948, e a questão dos refugiados. No primeiro episódio, a ideia era compreender a definição do termo refugiado. No segundo capítulo, tratamos dos refugiados na Grécia Antiga. E nesta segunda-feira (13), Doutor em História, Rafael Simões, explica a questão do refúgio em um fato histórico como a 1ª Guerra Mundial.

Your browser does not support the audio element. Refugiados - Que História é Essa - 13-02-23

Em 28 de junho de 1914 são assassinados em Sarajevo, capital da Bósnia Herzegovina, o príncipe herdeiro do Império Austro-húngaro, Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia. Armava-se a guerra de que tanto se falava, de forma pública e privada, ao menos, desde 1908.

No dia 29 de julho de 1914 Belgrado, a capital da Sérvia, era bombardeada pelas tropas do Império Austro-Húngaro. Nascia ali, depois de um mês repleto de tensões e alguns anos de incerteza, o século XX.

Depois de um período de mais de duas décadas de crescimento econômico e de mais de quarenta anos de expansionismo territorial europeu, estava agora se concretizando aquilo que para alguns era oportunidade, fosse para assentar sua dominação, fosse para remodelar o cenário internacional, mais que para milhões se constituiu como um cenário de dor, morte, fome, doenças, perda de casas, e, entre tantas coisas mais, de refúgio.

Tinha início naquele momento aquilo que o historiador Eric J. Hobsbawm denominou de “a guerra mundial de 31 anos”, ou que outro historiador inglês, Niall Ferguson, localizando o período de conflito global entre 1904 e 1953, denominou de “[...] a guerra do mundo [...], ou Guerra de Cinquenta anos”, um período marcado pela denominada Guerra Total.

Como destaca Le Naour “[...], não é unicamente por sua extensão nem pelo advento do combate ideológico que a Primeira Guerra Mundial é original. Primeiro conflito da era industrial e democrática, inaugura também a era das guerras totais. [...]. Toda a sociedade está em guerra, os fronts estão em toda parte, e o combate se desenvolve tanto nas trincheiras, quanto na retaguarda, nas fábricas de guerra. [...] - o 'home front' como dizem os britânicos. [...]. Além disso, o combate se desenvolve também na frente financeira [...], existe uma frente psicológica [...]. Diferentemente dos conflitos precedentes não é mais possível viver fora da guerra”.

A Primeira Guerra Mundial termina em novembro de 1918. Segundo Le Naour “O Kaiser abdica em 9 de novembro [...], a Alemanha desliza no caos. [...]. Em 11 de novembro de, às 5h12, os mandatários alemães assinam o texto do armistício, com lágrimas nos olhos. Acabou-se enfim a grande matança”. Mas a destruição foi significativa demais para não ser levada em conta e seus efeitos seriam mesmo de longo prazo.

Como destaca Le Naour “[...] 10 milhões de desparecidos – serão 15 se incluirmos os mortos da guerra civil russa -, a Europa estava devastada. [...]. Vinte milhões de feridos e amputados, 4 milhões de viúvas, 6 a 8 milhões de órfãos [...], A Europa também estava arruinada. Outrora banqueira do mundo, ei-la devedora [...] e o padrão-ouro, que assegurava a estabilidade monetária, deu lugar a uma economia de inflação – e mesmo de hiperinflação no caso alemão”.

Como destaca Mazzucchelli “A tragédia e a relevância histórica da Primeira Guerra só podem ser avaliadas quando se considera a interpenetração de suas dimensões humanas, políticas e econômicas. Nos campos de combate morreram entre 8 e 9 milhões de pessoas. Se a essas perdas forem acrescentadas as mortes por privações e enfermidades ter-se-á mais cerca de 5 milhões de óbitos na Europa, sem considerar a Rússia. Neste caso a devastação foi monstruosa, já que incluiu a guerra civil que se prolongou até 1921: 16 milhões de mortos. A guerra deixou ademais 7 milhões de incapacitados permanentes e 15 milhões de feridos. [...]. A humanidade nunca houvera conhecido tamanho massacre até então [...].

A situação econômica dos países europeus era difícil – complexa – no imediato pós-guerra. Na Inglaterra, por exemplo, em 1920 a inflação chegou a cerca de 22%, em 1921 o desemprego estava em 11,3% da população economicamente ativa. Na Alemanha, em dezembro de 1923, um dólar chegou ao valor de 11,7 trilhões de marcos e uma fatia de pão a 428 bilhões de marcos. Na Polônia os preços subiram 1,8 milhão de vezes. Além de um crescimento de quase 1.000% na dívida da Inglaterra e de cerca de 430% na dívida da França no período entre 1914 e 1922.

Os números referentes às populações expulsas dos territórios que habitavam antes da Primeira Guerra Mundial estão também na ordem dos milhões: 1,2 milhão de gregos e 500 mil turcos “repatriados” para seus países, 770 mil alemães retirados de territórios perdidos pelo país, 2 milhões de refugiados na Guerra Civil Russa, muitos dos quais judeus, considerados “apátridas”.

A esperança de que a guerra levasse à paz, rapidamente esfumaçou. A guerra irá continuar, de forma intermitente, mas, seguirá matando e obrigando as pessoas a se refugiarem. Como afirma Niall Ferguson (2015, p. 222) “a paz que se seguiu à Primeira Guerra Mundial foi a continuação da guerra por outros meios”. Como destaca Le Naour “Ganhar a guerra é uma coisa, ganhar a paz é outra. Na realidade, esta última começou mal, pois as armas continuaram a falar mesmo depois de 11 de novembro de 1918: na Rússia [...]; a Polônia [...]. E em toda parte, as frustrações, o ódio, a desilusão [...]”.

Ocupar-se dos que estavam vivos era outra questão fundamental. Na França, na década de 1930, o governo pagava 1,1 milhão de pensões aos que haviam sofrido algum tipo de consequência da guerra. Na Grã-Bretanha eram cerca 640 mil pensionistas da Primeira Guerra Mundial em fins da década de 1930. Nos Estados Unidos eram cerca de 35 mil veteranos da Primeira Guerra recebendo tratamento psiquiátrico no ano de 1942.

A paz também não contenta a muitos. Os alemães estão “descontentes” por terem que assumir a culpa exclusiva pela guerra, enquanto grupos nacionalistas franceses consideraram-na muito branda para com a Alemanha.

Aquela que tinha sido denominada pelo Presidente norte-americano Thomas Woodrow Wilson (1913 – 1921) como “a guerra para acabar com todas as guerras” não era assim que se apresentava. Logo as agitações e crises recomeçaram, fosse em conflitos internos nos países, fosse como consequência da grave crise econômica mundial e, ainda, pelo ressurgimento de conflitos militares de escala regional até termos o início da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945).

Como resultado da Primeira Guerra Mundial tivemos a movimentação de milhões de pessoas. Segundo Andrade “[...] 250.000 búlgaros da Romênia, Sérvia e Grécia, 50.000 gregos da Bulgária e 1.200.000 da Turquia [...], as ditas transferências perduraram até os primeiros anos da década de 1920”.

Diante dessas movimentações de milhões de deslocados, provocadas pela Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações (LDN) criou em 1921 o Alto Comissariado para Refugiados Russos, dirigido pelo cientista, político e diplomata norueguês Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen (1861 - 1930).

A partir de 1923 a LDN se torna responsável por assegurar, também, a proteção dos refugiados armênios e, no ano seguinte, para outros povos, tais como: gregos e turcos.