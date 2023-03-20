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Refugiados: Que História é Essa?

A expansão do conceito de refugiado no século XXI: os refugiados ambientais

Ouça a participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 20 de Março de 2023 às 11:44

Publicado em 

20 mar 2023 às 11:44
Refugiados: Que História é Essa?
Refugiados: Que História é Essa? Crédito: Divulgação
Em janeiro de 2020, pela primeira vez, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu a possibilidade da existência de refugiados ambientais ou climáticos. Esse é o tema em destaque nesta edição do "Refugiados: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões. "Por certo, o fenômeno das migrações climáticas é muito antigo, na história da humanidade. Como destaca Érika Pires Ramos, 'inúmeros relatos de catástrofes naturais, doenças, pestes e surtos epidêmicos, grandes períodos de seca, fome e outros eventos extremos que já forçavam o deslocamento de indivíduos e grupos com o fim de garantir sua sobrevivência em locais mais seguros e recuperar o abrigo perdido nessas situações'. No entanto, como bem sabemos, desde o século XVI, com o aparecimento e fortalecimento dos Estados nacionais, o controle das fronteiras tem sido objeto de constante e reforçada atenção, especialmente neste início do século XXI".
Foi a situação de um jovem de Kiribati, um dos 14 países ilha do Pacífico, que tem, além deles 22 territórios dependentes e um total de 607 ilhas, sendo os mais ameaçados pela elevação dos níveis do mar, Ioane Teitiota, que ocasionou a decisão do Comitê da ONU. Ele saiu da Ilha Tarawa, em Kiribati, depois que a elevação do nível do mar prejudicou a pouca água e terra para a agricultura disponíveis na Ilha, salgando-as. Foi morar na Nova Zelândia, em 2007, onde com visto de residência – renovado anualmente – ficou até 2015, quando sua renovação do visto foi negada e ele expulso do país, de volta para Kiribati, nas insustentáveis condições de vida da Ilha Tarawa.
Recorreu ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Lá perdeu e ganhou. Como assim? Em que pese o seu direito pessoal de retorno à Nova Zelândia não ter sido reconhecido, a Resolução do Comitê, de janeiro de 2020, apontou para a existência de refugiados ambientais, ou climáticos, ao afirmar que “poderá haver atos de intervenção da República de Kiribati, com a assistência da comunidade internacional, para tomar medidas afirmativas para proteger e, quando necessário, realocar sua população".
Conforme comentou a pesquisadora em Ciência Política e pesquisadora de Desenvolvimento Internacional na Universidade de Guelph, Ontário, Canadá, a chinesa Yvonne Su, no site Climate Home News. Mas a decisão do comitê reconheceu essencialmente que existem refugiados climáticos, uma novidade para o organismo da ONU. “A decisão reconhece uma base legal para a proteção de refugiados para aqueles cujas vidas são iminentemente ameaçadas pelas mudanças climáticas”.
Refugiados: Que História É Essa? - 20-03-23.mp3

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