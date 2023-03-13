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Refugiados: Que História é Essa?

A Declaração de Cartagena e a questão dos refugiados (1984)

Ouça a participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 13 de Março de 2023 às 11:41

Publicado em 

13 mar 2023 às 11:41
Refugiados: Que História é Essa?
Refugiados: Que História é Essa? Crédito: Divulgação
Nesta edição do “Refugiados: Que História é Essa?”, o comentarista Rafael Simões traz como destaque o cenário de que a década de 1970 e o início da década de 1980 foram especialmente difíceis para os países do Terceiro Mundo.
Refugiados: Que História é Essa? -13-03-023.mp3
Na América Central, assolada pela miséria, pobreza, quase inexistência de serviços públicos sociais e uma exploração intensa por parte de empresas estrangeiras, especialmente norte-americanas, desenvolveram-se no período uma série de movimentos de contestação, até mesmo armados como os Sandinistas, na Nicarágua, que tomaram o poder em 1979, e a Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional, em El Salvador. Os conflitos transbordavam fronteiras e se agravaram com a intervenção dos Estados Unidos, especialmente a partir da chegada de Ronald Reagan à presidência dos EUA em 1981”. O subcontinente vivia situação dramática, com o surgimento de milhares, centenas de milhares de refugiados. Num ambiente econômico de forte crise, resultados das duas crises do petróleo dos anos 70.
Diante dessa situação – e aqui está a importância da Declaração de Cartagena – reuniu-se o Colóquio sobre La Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, do qual participaram representantes de Belize, Costa Rica, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e Venezuela, onde ampliou-se a definição de refugiado que passava a ser definida assim: “a definição ou o conceito de refugiado recomendável para sua utilização na região é o que, além de conter os elementos da Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, considere também como refugiados as pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública”.
Como destaca Stefania Eugênia Barrichello, “por meio da Declaração de Cartagena, os países latino-americanos não somente se preocuparam em regulamentar a proteção aos refugiados, mas foram além: resolveram reconhecer como refugiados também aqueles que sofreram violações dos seus direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública, possibilitando a acolhida de um grupo maior de refugiados, o que corrobora o comprometimento da América Latina com essa problemática”. Mais um passo fundamental era dado no sentido de reconhecer que situações que afetavam a vida – e os direitos humanos – eram suficientes para caracterizar uma situação de reconhecimento do status de refugiados, para aqueles que estavam ameaçados.

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