Reformas legislativas não podem ser apenas pinturas rupestres

Ronaldo L. B. Segundo e Adriano S. Pedra*

Pinturas rupestres são manifestações artísticas pré-históricas que podem ser admiradas em sítios arqueológicos ao redor do mundo. Uma das teorias a seu respeito afirma que tinham finalidades sobrenaturais, garantindo aos seus autores a confiança necessária para executar as arriscadas tarefas então exigidas para garantia da sobrevivência.

Com a representação na pintura, de forma simbólica, da morte do animal que se pretendia caçar, a execução do ato em si tornava-se apenas o exaurimento objetivo do fato prévia e magicamente consumado. A finalidade pretendida já estava alcançada antes de ser executada no mundo real.

Algo parecido pode ser observado nos dias de hoje quando a realização de “reformas legislativas” é defendida como solução para algum problema. Diante de um problema concreto e complexo, é proposta como solução a alteração das leis que regulam o conjunto dos fatos que circundam a questão. Mas o que se observa após a aprovação das referidas reformas, na melhor das hipóteses, é a não alteração da realidade fática.

Parece haver entre os responsáveis pela formulação de políticas públicas em nosso país, nas mais diversas áreas, uma preocupante similaridade de pensamento com os homens das cavernas, caracterizada pela adoção de comportamentos análogos, embora separados por milhares de anos. Há uma espécie de “confiança mágica” no poder que emana do ato de lançar tinta sobre um suporte físico qualquer – rocha ou papel – como se esse simples comportamento fosse suficiente para alterar a realidade.

É certo acreditar que em algum momento a solução mágica resolveu o problema da sobrevivência humana? No passado, as pinturas não garantiam a obtenção do alimento; no presente, a tinta gasta com reformas legislativas em nada altera o problema concreto. É preciso haver uma mudança de atitude dos formuladores de políticas públicas no sentido de abandonar uma fé – que parece inabalável – na capacidade de mudar a realidade a partir da edição de leis sem o necessário empenho em sua efetiva aplicação.