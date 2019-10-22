Reforma da Previdência: veja qual regra de transição é mais vantajosa

Com a votação que acontece no Senado sendo concluída nesta terça-feira (22) e o texto sendo aprovado como está, a reforma da Previdência vai acabar com a aposentadoria apenas por tempo de contribuição, incluindo também uma idade mínima para obtenção do benefício. Quem já está no mercado poderá ainda utilizar uma das regras de transição previstas no texto.
O tipo de transição mais vantajosa depende da idade do trabalhador, do tempo de contribuição e do regime em que ele se enquadra (aposentadoria pelo INSS ou servidor público da União). Professores e policiais têm regras de transição diferenciadas.
VEJA ABAIXO AS OPÇÕES: