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Aposentadoria

Reforma da Previdência: veja qual regra de transição é mais vantajosa

Idade do trabalhador, tempo de contribuição e regime influenciam na escolha daqueles que já estão no mercado e poderão fazer transição das regras de aposentadoria

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 16:51

Publicado em 

22 out 2019 às 16:51
Previdência: aposentadoria por tempo de contribuição vai acabar Crédito: Divulgação/Governo federal
Com a votação que acontece no Senado sendo concluída nesta terça-feira (22) e o texto sendo aprovado como está, a reforma da Previdência vai acabar com a aposentadoria apenas por tempo de contribuição, incluindo também uma idade mínima para obtenção do benefício. Quem já está no mercado poderá ainda utilizar uma das regras de transição previstas no texto.
O tipo de transição mais vantajosa depende da idade do trabalhador, do tempo de contribuição e do regime em que ele se enquadra (aposentadoria pelo INSS ou servidor público da União). Professores e policiais têm regras de transição diferenciadas.
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