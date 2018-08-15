Reduzir abismo social é condição para aplacar violência urbana

. Esses aglomerados, compilados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, são formados por bairros muito próximos, onde os assassinatos são mais frequentes, como apontou reportagem deste jornal na segunda-feira (13). Os números traduzem o descalabro da violência urbana, que tem como uma de suas raízes a desigualdade social e a falta de perspectivas.

Figurar em tal ranking apenas uma vez já seria triste. Mas o levantamento mostra que o problema é crônico: ao longo dos últimos 15 anos, essas regiões alternam-se na primeira posição, mas estão sempre na lista dos lugares onde mais se mata no Estado. O lugar mais alto nesse pódio infame é atualmente ocupado por Carapina, com 46 mortes em um ano – quase um homicídio por semana.