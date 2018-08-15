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Opinião da Gazeta

Reduzir abismo social é condição para aplacar violência urbana

Busca por soluções eficazes para a segurança pública não pode ignorar que a criminalidade é um fenômeno multidimensional e deve ser atacado em várias frentes

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 21:50

Públicado em 

14 ago 2018 às 21:50

Colunista

Policiais militares em cena de homicídio, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo
Um a cada cinco homicídios registrados em todo o Espírito Santo no ano passado teve como cenário algum dos 20 aglomerados urbanos da Grande Vitória. Esses aglomerados, compilados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, são formados por bairros muito próximos, onde os assassinatos são mais frequentes, como apontou reportagem deste jornal na segunda-feira (13). Os números traduzem o descalabro da violência urbana, que tem como uma de suas raízes a desigualdade social e a falta de perspectivas.
Figurar em tal ranking apenas uma vez já seria triste. Mas o levantamento mostra que o problema é crônico: ao longo dos últimos 15 anos, essas regiões alternam-se na primeira posição, mas estão sempre na lista dos lugares onde mais se mata no Estado. O lugar mais alto nesse pódio infame é atualmente ocupado por Carapina, com 46 mortes em um ano – quase um homicídio por semana.
Lá, impera a rotina do terror, em grande parte causada pelo tráfico de drogas e pelo confronto de facções, que trazem junto tiroteios, balas perdidas e toques de recolher. Diante do cenário de guerra – e sem expectativa de melhora – muitos moradores abandonam suas casas, como vimos acontecer neste ano no Morro da Piedade, em Vitória.
Infelizmente, as iniciativas de redução da violência têm servido apenas para apagar incêndios, já que comumente restringem-se às ações de repressão. Não à toa, o país bateu um novo recorde, do qual deve se envergonhar, de 63.880 mortes violentas em 2017.
A busca por soluções eficazes não pode ignorar que a criminalidade é um fenômeno multidimensional. Os caminhos devem apontar para políticas estruturantes, e não indenizatórias, que apenas reparam danos já causados. Sem ações de prevenção, tanto das polícias quanto dos programas sociais, continuaremos alimentando o círculo vicioso da violência urbana. Uma sociedade menos desigual é condição para uma realidade menos violenta.
 

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