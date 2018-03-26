Redução da criminalidade exige celeridade na aplicação da lei

Desde que o homem passou a viver em grupo, percebeu a necessidade de estabelecer regras para tornar a convivência minimamente harmônica. A ausência dessas regras, a propósito, é uma das características do tão bem descrito “estado de natureza” no Leviatã de Hobbes. Os métodos de punição e a maior ou menor severidade com que são aplicados sempre foram objeto de inúmeras reflexões.

No Brasil, a cada novo escândalo de corrupção, ou sempre que crimes graves revelam a máxima capacidade que o ser humano possui de fazer mal ao seu próximo, retomam-se as discussões sobre os métodos de punição presentes em nossa legislação e a maneira com que são empregados. Essas discussões são salutares, pois uma sociedade que objetive conviver de modo pacífico e seguro precisa aprimorar as formas por meio das quais os comportamentos são amoldados ao que está pactuado.

A solução passa inevitavelmente pela reforma da essência dessas leis, com uma visão voltada para o efeito prático que elas serão capazes de produzir

O legislador, por sua vez, parece não enxergar a gravidade da situação e empreende pouquíssimos esforços na busca por medidas realmente eficazes. Geralmente, as tímidas alterações são apenas conjunturais, incapazes de mudar o cenário atual. Decerto, as mudanças estruturais desejadas e necessárias não ocorrem à base de “decretos”. Todavia, não se pode prescindir da força da lei.

Ocorre que o problema persiste e se agrava. Nossas leis penais e processuais penais são frouxas, principalmente pelo excesso de hipóteses de liberdade provisória, permitindo que indiciados e réus reconhecidamente perigosos permaneçam livres enquanto respondem a inquéritos e processos. A ampla possibilidade de permanecer livre associada a manobras processuais unicamente protelatórias concorre para aumentar a sensação de impunidade e permite que criminosos contumazes permaneçam delinquindo.

Esse cenário reforça nossa crença de que não há falta de punições adequadas e nem carência de rigor; há, sim, uma legislação que impõe restrições em excesso para que as medidas restritivas de liberdade sejam postas em prática. Nesse contexto, as penas que realmente são aplicadas acabam por perder a capacidade de prevenir novos crimes, o apenado não percebe nela a retribuição pelo comportamento transgressor.

Entendemos que a defesa da liberdade e da presunção de inocência, por exemplo, não podem simplesmente excluir o direito à segurança assegurado à coletividade. Não podemos ficar calados diante dos efeitos práticos de um conjunto de leis que parece eleger como principal objetivo a liberdade de autores de crimes graves em detrimento da segurança das pessoas de bem.

A solução passa inevitavelmente pela reforma da essência dessas leis, com uma visão voltada para o efeito prático que elas serão capazes de produzir. Como ensina Cesare Beccaria, mais importante que a severidade das leis, é a certeza e a rapidez na sua aplicação, funcionando como fator capaz de desencorajar o cometimento de crimes e a reincidência do criminoso.

*O autor é comandante-geral da Polícia Militar do ES