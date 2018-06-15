Redistribuir renda é assistencialismo ou política necessária?

Luiz Ricardo Ambrósio Filgueiras*

Por meio dos inevitáveis avanços tecnológicos, as relações de trabalho e emprego vêm sofrendo significativas mudanças. No mínimo dois terços das atuais vagas laborais estão em risco com o avanço da automação industrial, conforme advertiu o Banco Mundial. Cada vez mais máquinas, robôs e computadores ocupam postos de trabalho que pertenciam às pessoas. Neste cenário, estima-se que, em médio prazo, o desemprego, que já revela traços epidêmicos, se agravará a níveis superlativos.

Se cada vez mais vagas de emprego deixam de existir, a renda da população, como fica? Como garantir que a indústria e o mercado vendam seus produtos? Concluir esse raciocínio é suficiente para desassociar a ideia da Renda Básica Universal exclusivamente enquanto política social de combate ao empobrecimento e enxergá-la como uma saída viável para a continuidade do sistema econômico-produtivo.

Por causa disso, todos os anos aumentam no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, as discussões sobre programas de Renda Básica Universal.

Estudos apontam que os beneficiados desses programas encaram o benefício como uma renda extra, continuam trabalhando e até empreendendo

A proposta moderna foi formulada pelo economista belga Philippe Van Parijs e baseia-se em redistribuir dinheiro a toda a população.

Na província de Ontario, no Canadá, o sistema de teste da implementação da RBU tem alguns condicionantes: É preciso ter entre 18 e 64 anos e não ter renda superior a US$ 33 mil anuais. Já no Estado do Alaska, desde 1982, todo cidadão recebe dividendos de um fundo de royalties de petróleo, que rondam os US$ 2 mil anuais por pessoa.

É natural imaginar que as pessoas não buscariam trabalho, acomodando-se com o valor recebido. Contudo, estudos apontam que os beneficiados desses programas encaram o benefício como uma renda extra, continuam trabalhando e até empreendendo. A Holanda está na iminência de lançar um programa assim, no qual cada cidadão receberá 960 euros por mês.

No Brasil, em 2004 foi promulgada a Lei 10.835 que garante a todos uma quantia anual em dinheiro. Como não foi regulamentada, não se sabe ao certo quais seriam os meios de financiamento, sendo provavelmente custeados com recursos da arrecadação fiscal e/ou da exploração de riquezas minerais do território nacional.

Pode-se dizer que as tentativas de colocar em prática a ideia da redistribuição irrestrita de renda são poucas e os resultados insuficientes para formar qualquer certeza. O que se sabe é que grandes nomes do setor empresarial endossam a ideia, tais como Mark Zuckerberg, do Facebook e Elon Musk da Tesla. O que não podemos é fugir dessa discussão.

*O autor é advogado, mestrando em Direito Constitucional na Universidade de Lisboa e pesquisador bolsista na Universidade Sorbonne (Paris)