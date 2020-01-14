Redes sociais: como é o seu comportamento 'online'?

Que as redes sociais já são parte da vida de muitos brasileiros não é segredo. Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller nos propõe a seguinte reflexão: como é o seu estilo de comportamento nas redes? Existem aquelas pessoas que a cada conquista pessoal ou profissional não perdem a oportunidade de se exibir e ainda monitoram os "likes". Existem também os que observam as postagens dos demais sem se expor, os observadores. E ainda tem os avessos às redes. Acham tudo aquilo uma chatice e não tem, sequer, Whatsapp no celular. Em qual perfil você se encaixa? É sobre essa diversidade de perfis digitais que a gente conversa agora. Para Adriana, "o seu comportamento nas redes sociais podem indicar, em alguma medida, necessidade de aceitação e a maneira na qual você quer que as pessoas te enxerguem", explica. Ouça: