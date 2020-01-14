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ADRIANA MÜLLER

Redes sociais: como é o seu comportamento 'online'?

Análise mostra que, em grande parte, as pessoas buscam aceitação

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 20:27

Publicado em 

14 jan 2020 às 20:27
Qual seu comportamento nas redes sociais Crédito: Divulgação
Que as redes sociais já são parte da vida de muitos brasileiros não é segredo. Nesta edição do "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller nos propõe a seguinte reflexão: como é o seu estilo de comportamento nas redes? Existem aquelas pessoas que a cada conquista pessoal ou profissional não perdem a oportunidade de se exibir e ainda monitoram os "likes". Existem também os que observam as postagens dos demais sem se expor, os observadores. E ainda tem os avessos às redes. Acham tudo aquilo uma chatice e não tem, sequer, Whatsapp no celular. Em qual perfil você se encaixa? É sobre essa diversidade de perfis digitais que a gente conversa agora. Para Adriana, "o seu comportamento nas redes sociais podem indicar, em alguma medida, necessidade de aceitação e a maneira na qual você quer que as pessoas te enxerguem", explica. Ouça:
CBN e a Família - 14-01-20.mp3

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